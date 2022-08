A Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Educação, lançou nesta sexta-feira (05/08) o Projeto “Leitura: Ler é Divertido como Brincar”, para professores e alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal de Ensino. O projeto prevê a distribuição de um kit de oito livros para cada um dos 5,6 mil alunos da Rede Municipal, desde as creches até o Fundamental 1.

No lançamento, um grupo de alunos da EMEF Dante Gazzetta, representando os alunos do Fundamental, e outro do CMEI Walter Merenda, representando a Educação Infantil, receberam simbolicamente os primeiros kits. Nos próximos dias, todas as crianças da Rede vão receber seu kit, e levar os títulos selecionados e adequados para cada faia etária para casa.

Estavam presentes no lançamento o secretário José Jorge Teixeira, o adjunto da pasta, Assis das Neves Grillo, e a chefe de gabinete Carla Lucena, representando o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho. O vereador Antônio Alves Teixeira, que também é educador da Rede, esteve representando o Poder Legislativo.

No ano passado, a atual gestão já havia lançado o Projeto “Lendo em Rede”, no qual cada estudante das turmas do 2º ao 5º ano do Fund 1 recebeu uma primeira maleta com oito livros. O novo programa, portanto, dá continuidade a esse projeto de incentivo à leitura.

O objetivo é proporcionar ao aluno que ele interaja no universo literário, que existe para além do material didático, em uma construção da experiência literária pelo prazer, visando seu desenvolvimento enquanto ser humano e cidadão. Também contribui para a formação de um público leitor, possibilitando as crianças e adolescentes iniciarem seu próprio acesso literário.

Carla Lucena parabenizou todo o corpo de educadores pelo trabalho exemplar que estão fazendo na Educação Municipal. “Sei que vocês fazem o máximo para levarem as crianças e aos pais. A leitura é uma das ferramentas mais importante para informar e formar cidadãos, tenho certeza de que este projeto e o trabalho que vocês estão fazendo farão diferença na vida das nossas crianças e das famílias”, afirmou.

O vereador Professor Antônio também parabenizou toda equipe e o prefeito Leitinho por esta abertura para formar leitores em Nova Odessa. “Nossa Obrigação é lutar para que a Educação melhore a cada dia. A gente precisa sonhar e lutar. Sem leitura não temos cidadãos atuantes e nem uma cidade organizada”, comentou.

O projeto propõe ainda atingir leitores adultos como os pais, professores e equipe pedagógica. “Trabalhamos para entregar o que há de melhor para os estudantes, desde a estrutura até contato com este mundo encantado. A leitura possibilita conhecer lugares, desenvolver a imaginação, a criticidade, melhora a escrita e a oralidade, além de influenciar na formação do caráter. Para nós, este projeto é a realização de um sonho. Isso é investimento nas nossas crianças e isso é o que a gestão do prefeito Leitinho prioriza”, comentou José Jorge.

Ele acrescentou que a pasta vai trabalhar para implantar cada vez mais projetos que tragam alegria, informação e conhecimento para que as crianças possam ser o que quiserem no mundo, pois não há limites. “Eles farão a mudança, pois o futuro é agora e se os pais ou responsáveis estiverem juntos a família toda vai ganhar e aprender”, disse.

O projeto oferece capacitação aos professores para mediação e aplicação da leitura. Haverá encontro virtual entre equipe, alunos e os autores das obras literárias e a extensão da obra literária para fora dos domínios da escrita, oferecendo, por meio de QR Code, um universo sonoro e visual. “Com isso, transmitimos aos alunos que a tecnologia deve servir como instrumento de aproximação com a arte literária”, comentou a diretora do Ensino Fundamental da Rede, Denile Marin.

Representantes do Grupo Editorial Zit, que forneceu o kit de livros, estiveram presentes. “Estamos trazendo o melhor, com autores nacionais e livros premiados. Nova Odessa está de parabéns por apostar na literatura. Em 10 anos haverá uma transformação na vida deles (estudantes)”, afirmou Vangi Souza.

“Nosso objetivo é fazer a formação de leitores literários, que haja prazer e deleite na literatura, queremos aumentar o leque de diversões”, acrescentou Beatriz Nascimento, responsável por desenvolver o projeto junto aos educadores de Nova Odessa.