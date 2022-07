O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Nova Odessa, por meio do Programa Municipal de Artes, iniciou nesta sexta-feira (22/07) o processo de seleção dos interessados que se inscreveram para as novas turmas dos cursos gratuitos de balé e desenho para crianças do município, cuja manifestação de interesse foi feita de forma online pelos pais entre os dias 22/03 e 10/04 deste ano, amplamente divulgado à época (relembre em http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=21842).

Na próxima semana, será publicada no DOM (Diário Oficial do Município) uma lista das crianças selecionadas e aptas a realizarem a matrícula. Mas os responsáveis pelas primeiras crianças já estão sendo contatados via telefone ou WhatsApp pela equipe, nos números informados na manifestação de interesse.

São oferecidas 200 vagas para o curso de dança, para crianças de 5 anos ou mais, e 60 para as turmas de desenho, para crianças de 12 anos ou mais. A seleção obedece a ordem cronológica de preenchimento dos formulários de inscrição. Os critérios mínimos para atendimento pelo programa municipal incluem ter renda mensal familiar até 03 salários mínimos e ser morador de Nova Odessa.

Para efetivar a matrícula da criança selecionada, os responsáveis que forem convocados terão que comparecer presencial no Centro Cultural Herman Jankovitz (Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro) na data e horário informados por telefone pela equipe do projeto, conforme as regras divulgadas no Diário Oficial no último dia 15/07 (disponível em http://www.novaodessa.sp.gov.br/App_Arquivos/Diario/2022/julho/DO_856.pdf).

Os responsáveis pelas crianças interessadas deverão apresentar à equipe da Cultura documentos pessoais (originais e cópias RG e CPF tanto do responsável quanto do aluno, comprovante de endereço e comprovantes de renda mensal de todos do mesmo núcleo familiar).

A princípio, as aulas de balé serão ministradas pelos professores e bailarinos Yuri Menezes e Viviane Azanha, às quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h, em dois locais: no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa e o Teatro Municipal Divair Moreira, no Jardim das Palmeiras. Este cronograma ainda está sujeito a alterações.

Já as aulas de desenho serão ministradas pelo desenhista e grafiteiro Aldo Barbosa, o Aldinho, que apresentará conteúdos de introdução ao desenho até o nível de grafite. As aulas acontecerão no Centro Cultural Herman Jankovitz, às quartas-feiras, inicialmente com duas turmas para alunos a partir dos 12 completos, no período das 8h às 9h30 e das 14h30 às 16h.

Dúvidas podem ser sanadas através do WhatsApp da Diretoria de Cultura da Prefeitura, pelo número (19) 99762-6369. Acompanhe as notícias da Cultura também pelo site da Prefeitura de Nova Odessa (http://www.novaodessa.sp.gov.br/) e nas redes sociais oficiais do Município (em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/) e da Cultura (https://www.facebook.com/culturanovaodessa e https://www.instagram.com/culturanovaodessa/).