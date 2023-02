Após 52 anos, a população de Nova Odessa ganha nesta sexta-feira (24/02/2023) a segunda ETA (Estação de Tratamento de Água) da cidade, a ETA 2 Santo Ângelo, construída na bacia da Represa do Salto Grande. Na mesma data, a Prefeitura e a Coden Ambiental entregam também a rede de distribuição de água tratada da região conhecida como “Pós-Anhanguera”, encerrando uma luta de mais de 40 anos dos moradores das Chácaras Recreio Represa, Las Palmas e Acapulco – e sem custo aos munícipes beneficiados.

A cerimônia marcada para as 9h deve contar com a presença do novo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do prefeito novaodessense Cláudio José Schooder (o Leitinho), do presidente da Coden, Elsio Alvaro Boccaletto, e de prefeitos, deputados federais e estaduais, presidentes de câmaras e vereadores da cidade e da região. A ETA 2 fica na Rua Rio Camanducaia, s/n, nas Chácaras Recreio Represa – com fácil acesso pela região da Praia Azul, em Americana.

A atual – e única – estação de tratamento de água da cidade foi inaugurada em 1971 e fica no Jardim Bela Vista, onde hoje é a sede da própria Coden Ambiental, empresa de economia mista que assumiu os serviços de Saneamento Básico na cidade no início dos anos 1980. A ETA 2 deve aumentar em quase 20% a capacidade de tratamento diária de Nova Odessa e atender, a princípio, a 18 bairros.

“Juntas, as duas obras somam um investimento de R$ 8,5 milhões em qualidade de vida e segurança hídrica da nossa população. E sem qualquer custo para as 470 famílias do Pós-Anhanguera, ao contrário do que disseram no passado recente para os moradores, que eles teriam que pagar por essas obras”, declarou o prefeito Leitinho – cuja gestão também está desapropriando a área para a construção de uma nova represa de abastecimento na bacia do Córrego Recanto, o primeiro novo reservatório na cidade desde o início dos anos 1990.

Já as obras para levar água encanada ao Pós-Anhanguera, única região do município que ainda não contava com esse serviço, começaram em fevereiro de 2022 e incluem um reservatório metálico de 700 metros cúbicos, 2,5 mil metros de adutora, 11 mil metros de rede e ligação de água em 470 lotes. Foram realizadas com recursos próprios da Coden na ordem de R$ 3,5 milhões, financiados pela Caixa Econômica Federal.

“A iniciativa atende um anseio antigo dos moradores dos bairros beneficiados – Chácaras Recreio Represa, Las Palmas e Acapulco –, que até então dependiam de poços domésticos para o consumo e sofriam drasticamente com a falta de água em períodos de estiagem prolongada”, lembrou a Coden.

O Sistema de Abastecimento Pós-Anhanguera eleva a capacidade total de armazenamento de água tratada do município dos atuais 12.050 metros cúbicos para 12.750 metros cúbicos e confere à Nova Odessa, que já é uma referência na região pela qualidade da água, a universalização desse serviço. O índice da população atendida com tratamento de água sobe assim de 98% para 100%.

O novo reservatório, instalado no Las Palmas, já está interligado por meio da adutora à ETA 2 Santo Ângelo, que foi construída nas Chácaras Recreio Represa e faz parte do conjunto de obras inauguradas nesta sexta-feira. A unidade tem duas novas fontes de captação: as represas Santo Ângelo e Salto Grande.

A ETA 2 beneficiará a população de 18 bairros. A princípio, serão atendidos diretamente o Chácaras Recreio Represa, Las Palmas e Acapulco. Gradativamente, serão realizadas manobras na rede para atender os bairros Jardim São Francisco, Jardins da Cidade, Vista Jardim, Parque Fortaleza 1 e 2, Vila América, Industrial Experts, Terra Nova, Santa Luiza 1 e 2, Nossa Senhora de Fátima, Triunfo, Fadel, Flórida e Vila Azenha.

A ETA 2 vai garantir um volume de água tratada de 3,6 milhões de litros por dia, aumentando em 19% a capacidade produtiva do município. Representa um alívio para as operações da ETA 1, localizada na sede da Coden, no Jardim Bela Vista, e que vinha sendo a única responsável pelo abastecimento de toda a cidade, tratando até 16 milhões de litros de água por dia.

As obras da ETA 2 também foram viabilizadas com recursos próprios da Coden, financiados pela Caixa, no valor de R$ 5 milhões. “Trata-se de uma ETA moderna, que atende perfeitamente o crescimento da população e as demandas de consumo de água estimados para os próximos anos”, completou a empresa municipal.

