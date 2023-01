Nova Odessa ganha nova agência do Sicoob

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na última segunda-feira (16/01), em seu gabinete, o gerente Wellington Guedes e o gerente de relacionamento Carlos Niculuzio, ambos do Banco Sicoob Crediacil. Leitinho foi convidado para participar nesta quinta, dia 19/01/2023, da inauguração da nova agência de Nova Odessa da instituição, localizada na Avenida Carlos Botelho, nº 1.104, no Centro.

Também foram convidados o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi, e as demais autoridades da cidade.

Com força total do cooperativismo, a agência do Sicoob Crediacil, o banco apoia os mais diversos negócios, tanto Pessoas Físicas quanto Jurídicas, com foco no atendimento da pequena e média empresa, garantindo recursos para que possam crescer. Ou seja, oferece tudo que um banco convencional tem, só que com as melhores condições de taxas.

Em novembro, Leitinho já havia agradecido a escolha do município para a instalação da agência. “A chegada de mais uma instituição financeira é sempre boa para o cidadão e para as empresas locais, porque aumenta a concorrência pela contratação de serviços financeiros e bancários, e o Sicoob trabalha com todos os serviços dos demais bancos, com o diferencial das taxas baixas”, disse Leitinho na ocasião.

O Sicoob é o 13º maior grupo empresarial do Brasil, segundo o Ranking “Melhores e Maiores” da Revista Exame do ano passado na categoria Bancos, e detém a segunda maior rede de atendimento financeiro físico do Brasil, com a marca de mais de 6 milhões de cooperados e 352 cooperativas em 2.090 municípios.

“O Sicoob Crediacil vem para somar e participar do desenvolvimento de Nova Odessa. Queremos com essa união de forças potencializar ainda mais os negócios, pois nossa rede é especialista em pessoa jurídica. Também contamos com um fundo específico para apoiar ações sociais”, disse na ocasião o diretor de Negócios da cooperativa, Rogério Ferraz.

O atendimento personalizado e de qualidade é uma das principais marcas da cooperativa. Para atender às demandas de seus cooperados, o Sicoob Crediacil investe na qualificação de seus colaboradores, que prestam serviços de consultoria financeira. Saiba mais em https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediacil/sobre.

