Depois do complexo esportivo do Projeto “Areninha”, em fase final de obras e situado entre os jardins São Manoel e Palmeiras, a população de Nova Odessa está ganhando mais uma opção de lazer através de parceria da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo. Trata-se de um playground adaptado do Programa “Cidade Acessível”, da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. O investimento total é de R$ 72 mil, sendo R$ 51 mil em brinquedos enviados pelo Estado e o restante, serviços adicionais feitos pelo Município a título de contrapartida.

Os brinquedos metálicos, voltados para uso exclusivo de crianças cadeirantes e portadoras de necessidades especiais em geral (e sempre sob supervisão dos adultos responsáveis), foram afixados na última quarta-feira (30/11) em uma base de concreto feita pela Municipalidade na praça pública da esquina das ruas Octávio Guedes e Edmundo Zorzetto, no Jardim Campos Verdes.

Lançado em 2021, o programa Cidade Acessível, que ofertará aos municípios equipamentos e obras de acessibilidade voltadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, através de parcerias que envolvem investimentos em diversas áreas, como esporte, lazer, infraestrutura, acessibilidade e educação.

No caso do parquinho especial, o convênio com a SCPCD foi assinado pelo prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, em junho deste ano. No espaço especialmente preparado pela Prefeitura na praça do Campos Verdes, foram instalados três brinquedos: um balanço adaptado simples para cadeirantes, um balanço adaptado do tipo “vai-vem” e um gira-gira adaptado com quatro lugares (para dois cadeirantes e dois acompanhantes).

“Há tempos vínhamos buscando formas de viabilizar um parquinho desse tipo em Nova Odessa. Um tempo atrás, vi uma criança cadeirante rindo e balançando seus bracinhos enquanto assistia os amiguinhos brincarem num parquinho comum, e aquilo me tocou. Toda criança tem o direito de brincar também, não importa se é cadeirante ou não. Então só podemos agradecer essa parceria do Governo do Estado em viabilizar esse objetivo que eu tinha”, contou o prefeito Leitinho.

Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento, através da equipe da Diretoria de Serviços Urbanos, deve promover pequenos serviços adicionais no local, para deixá-lo pronto para uso da parcela da população que é cadeirante ou possui outras necessidades especiais, físicas ou intelectuais. Em seguida, a Secretaria de Meio Ambiente deve fazer o paisagismo do entorno.

“O prefeito Leitinho sempre demonstrou sua preocupação com a inclusão plena dos cidadãos com necessidades especiais, principalmente das crianças”, lembrou o secretário municipal de Administração, Vilson Amaral, cuja equipe técnica acompanhou toda a tramitação do convênio.

ARENINHA

Paralelamente, segue em preparação para algumas obras e serviços complementares o novo complexo esportivo Projeto Areninha, feita pelo Governo do Estado em uma antiga área institucional abandonada de 3,5 mil metros quadrados da Prefeitura de Nova Odessa situada na Rua Donizete Aparecido Cordeiro, entre os jardins São Manoel e Palmeiras, próximo ao Centro Educacional do SESI.

O complexo conta com campo de futebol society de grama sintética, uma quadra de basquete 3×3, gradil, arquibancadas e iluminação de LED. A obra foi uma conquista do vereador novaodessense Paulinho Bichof via deputado estadual Márcio da Farmácia, junto ao secretário estadual de Esportes, Thiago Milhim, e ganhou todo o apoio do prefeito Cláudio Schooder desde o início.