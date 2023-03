Nova Odessa tem 1º Festival Comida de Boteco neste final de semana

Neste final de semana, Nova Odessa recebe a 1ª edição do Festival “Comida de Buteco”

realizado pela empresa Conviva Marketing e Promoção de Eventos, com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo. O evento acontece nesta sexta-feira (dia 31/03), das 18h às 22h, e no sábado (01/04) e domingo (02/04), das 12h às 22h. O recinto fica na Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro, em frente à Prefeitura).

O evento trará o melhor da culinária cultural criada ao longo dos anos em bares, botecos e pubs da região. Entre as variadas receitas apresentadas, os munícipes poderão consumir churrasco (incluindo costela de chão), torresmo de rolo, hamburgueres gourmet, tapiocas e culinária do Norte, cachorro-quente, drinques, licores, cachaças especiais, chopes artesanais e acarajés, crepes, churros, sorvete e açaí – e muito mais. A venda e consumo de bebidas alcoólicas é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas a consumação dos produtos. No local, haverá espaço especial para as crianças e uma ampla programação de shows ao vivo com artistas da região, trazendo rock nacional, samba e MPB para musicalizar o ambiente. Entre os nomes, artistas locais como Gael e a Gabi Queiroz. Para os visitantes que queiram trazer seus animais de estimação, o evento também será “pet friendly”.

“Este evento é uma ótima oportunidade para dar mais visibilidade para os artistas locais, que ganham assim mais espaço para se apresentarem. Além disso, claro, a gastronomia típica e o lazer tornam o evento uma excelente opção as famílias de Nova Odessa neste final de semana”, comentou o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa, Lucas Camargo.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta-feira, 31/03, às 19h: Banda Rock a Pill

Sábado, 01/04, às 15h: Projeto Samba na Feira

Sábado, 01/04, às 18h30: Gael Cantor

Sábado, 01/04, às 20h: Banda Barbie Kills com Isa

Domingo, 02/04, às 12h: Trio Nascente

Domingo, 02/04, às 14h30: Trio Matuto

Domingo, 02/04, às 17h30: Gabi Queiroz

Domingo, 02/04, às 19h: Banda Três Caras

