Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, a Praça Central José Gazzetta recebe neste sábado (23/04) mais um grande evento, a “Conscientização Sobre o Autismo e Síndrome de Down”. A programação, que acontece das 8h às 12h, está sendo organizada pelo Grupo Ser & Ter, criado com a finalidade de acolher e orientar as mães e familiares de portadores dessas condições. No local, os organizadores vão trocar camisetas personalizadas pela doação de três litros de leite ou um pacote de fraldas.

A atividade contará com palestras de profissionais especializados no tema, aula de zumba com o professor Paulo Porto, apresentação de música feitas por crianças especiais, participação de personagens da Escola de Artes Catavento (que farão uma surpresa ao público presente) e os super-heróis da Liga Solidária Avante, além da presença do músico Shauan. A data reserva ainda diversos brinquedos e guloseimas: pipoca e algodão doce.

“Nosso objetivo é que a sociedade perceba que existem pessoas diferentes e que elas necessitam do nosso acolhimento e respeito; e para compreendermos e lidarmos com elas, precisamos conhecê-las”, explicou Dayse Godoi, que é psicopedagoga, neuropsicopedagoga com formação em Educação Especial e Inclusiva e idealizadora do Grupo de Mães Ser & Ter.

De acordo com Dayse, é direito do portador desses transtornos estar inserido na sociedade; ser respeitado, compreendido e amado. “Este evento está no meu coração e no coração do meu marido, portanto, estamos com muita expectativa. Nós corremos atrás de tudo para proporcionar às mamães e crianças uma manhã especial e feliz. Queremos que elas se sintam à vontade, pois sabemos que nem sempre elas conseguem boa aceitação, pela condição especial”, completou.

O que motiva o Grupo Ser & Ter é que as pessoas possam aceitar as diferenças existentes no meio da sociedade. “Queremos parabenizar a Dayse e as mães do grupo pelo evento, de grande importância, já que visa a conscientização da sociedade. E aproveitamos para convidar os moradores de Nova Odessa a prestigiarem essa causa tão nobre, que é a busca por mais inclusão”, comentou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Para falar sobre o assunto, o evento convidou quatro palestrantes renomados: o psicólogo Iveraldo Alves da Silva, responsável técnico da Clínica Girassol (de Americana); a advogada e especialista em Direito da Pessoa com Deficiência, Solange Fazion Costa, que é mãe de autista; a pedagoga/especialista em Equoterapia e também presidente da Associação de Reabilitação e Equoterapia Carinha de Anjo, Mirella Spinelli; e o neurocientista Leandro Rafer, formado em Desenvolvimento Humano e em Análise do Comportamento Infantil com pós-graduação em Fonoaudiologia no TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O GRUPO

Respeito, igualdade, inclusão. Este é o objetivo do Grupo Ser & Ter, criado no início deste ano, visando acolher e orientar as mamães que têm filhos autistas ou com Síndrome de Down. Atualmente 25 mães participam do grupo, que conta com o apoio de uma psicóloga e de uma pedagoga cursando pós-graduação em Análise do Comportamento.

“Muitas mães sentem na pele as dificuldades de criarem seus filhos sozinhas; muitas vezes, ficam desorientadas quando recebem um laudo, esse foi o motivo de criarmos esse grupo, onde todas se ajudam mutuamente”, finalizou Dayse Godoi, que reúne mensalmente o grupo na própria residência.

FEIRA DE ARTESANATO

No entorno do palco, o movimento artesão também vai realizar a tradicional Feira Municipal de Artesanato, na qual estarão disponíveis para apresentação e comercialização, das 8h às 14h, os produtos dos artesãos da cidade. A Praça Central José Gazzetta fica localizada na Avenida Carlos Botelho, no Centro de Nova Odessa.