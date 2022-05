O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou na última quarta-feira (05/05), no Teatro Municipal do Jardim das Palmeiras, da Sessão Solene promovida pela Câmara Municipal de Vereadores para entrega de títulos de “Cidadão Novaodessense” a mais 12 personalidades da cidade homenageadas por parlamentares com a honraria nos últimos anos.

Ao lado do presidente da Câmara, Elvis “Pelé” Ricardo, e de outros parlamentares e convidados, o prefeito entregou pessoalmente um dos títulos da noite ao empresário Sérgio Bodini, fundador da Indústria Têxtil Bodini Ltda – indicado pelo próprio Leitinho ainda quando vereador da cidade. O prefeito ainda teve o privilégio de entregar um segundo título, ao servidor público Alvino Gomes Negrão, que havia sido indicado pelo ex-vereador Wladinei Pereira Brigida, o Polaco, para receber a honraria.

“Pude entregar pessoalmente o título ao empresário e amigo Sérgio Bodini, na presença da família dele e de muitos convidados. O Bodini é fundador da Indústria Têxtil Bodini Ltda, que sempre trabalhou pelo desenvolvimento de Nova Odessa e merece todo o nosso reconhecimento. Este título foi uma indicação minha enquanto vereador em nossa cidade, antes de ser prefeito”, comentou o prefeito.

Sérgio Bodini é tecelão desde os 15 anos. Em 1952, com seu irmão Álvaro Bodini, começou sua primeira tecelagem, até que em 1961 montou a Tecelagem São Paulo, iniciando assim um período de grandes desafios. Em 1982, uniu-se ao seu filho Paulo Sérgio Bodini na criação da Indústria Têxtil Bodini Ltda, empresa que produz cetim para decoração, revestimento de sofás, cortinas, toalhas de mesa e tecidos técnicos.

ALVINO

Já Alvino Gomes Negrão nasceu em 22 de setembro de 1944, em Vera Cruz/SP. Aos 22 anos, começou a trabalhar prestar serviços nas comunidades eclesiais de base na Igreja Católica, como líder. Mudou-se para Nova Odessa em 1979. Participou ativamente na realização quermesses, promoveu missas em casas de família e fez gestões junto ao então prefeito Simão Welsh, objetivando a implantação de benfeitorias no município. Servidor desde 2000, atua no Ginásio Municipal do Jardim Santa Luiza.

Além dos dois, foram homenageados na quarta-feira à noite Adriano Lucas Alves, Armando Benedito Amor Espim, Bento Cardoso de Oliveira, Esther Cano Pozo, Henrique Júlio de Campos, Jonas Jacob Chiaradia, José Hoffman Júnior, a juíza Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, Saul de Almeida Pinho e Solange Villon Kohn Pelicer. Dois dos homenageados não puderam comparecer.

“Um título de ‘Cidadão de Nova Odessa’ é a mais alta honraria que uma pessoa pode receber da nossa cidade. Todos mereceram e estão de parabéns”, completou o prefeito Leitinho.