Atenção novaodessenses interessados no curso gratuito “Vida Saudável” que o SESI-SP (Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo) está realizando em Nova Odessa, em parceria com a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e empresas da cidade: encontram-se abertas as inscrições para as novas turmas.

As aulas serão na próxima semana, nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto, na Unidade Móvel que segue instalada no estacionamento do Supermercado São Vicente da Avenida Ampelio Gazzetta – um dos parceiros do projeto. A ação conta também com o apoio da Leofran Transportes e do Moinho Potenza (antiga Ocrim).

A atividade é voltada exclusivamente a moradores de Nova Odessa. Com duração total de 4h, o curso tem por finalidade fazer com que os participantes aprendam a reaproveitar alimentos, além de conhecer receitas práticas e obter informações para uma vida saudável. As aulas contam com estrutura completa de cozinha e nutricionista e acontecem sempre de segunda a quinta-feira, com duas opções de horários: das 16h às 18h ou das 18h30 às 20h30. Os certificados serão entregues ao final de cada mês.

“Convidamos os moradores a aproveitarem a oportunidade, participando das próximas aulas, porque é um curso de capacitação muito interessante. É um aprendizado que pode ser usado em casa ou até para obter uma renda extra. Novamente, deixamos nossos agradecimentos ao SESI, Rede São Vicente, o Moinho Potenza e a Leofran Transportadora, que nos ajudaram a viabilizar essa ação em Nova Odessa”, diz o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi.

O SESI-SP tem esse programa há mais de 20 anos, proporcionando aulas e mudando conceitos em relação ao reaproveitamento de alimentos, e de acordo com o diretor do Centro de Atividades do SESI, André Martins, “essa Unidade Móvel oportuniza às pessoas que querem aprender o acondicionamento correto do alimento, o uso integral do alimento com casas, folhas e talos, enfim, técnicas de manuseio e de culinária”.

Para Luciana Bueno, gestora de Pessoas e ESG da Rede São Vicente Supermercados, que cedeu o espaço e ainda ajudou no custeio, “esses cursos gratuitos sobre alimentação saudável têm tudo a ver com a missão do São Vicente, que é a qualidade; e falar de produtos saudáveis, é essencial”.

INSCRIÇÕES

Os interessados podem se inscrever pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento, na Rua Duque de Caxias, nº 442, no Centro, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de endereço. A inscrição também pode ser feita on-line. Basta se inscrever nos links abaixo, de acordo com a data e horário desejados:

● 08 e 10/08 das 16h às 18h

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-168788/Alimente-se_Bem

● 08 e 10/08 das 18h30 às 20h30

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-168788/Alimente-se_Bem

● 09 e 11/08 das 16h às 18h

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-168790/Alimente-se_Bem

● 09 e 11/08 das 18h30 às 20h30

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-168791/Alimente-se_Bem