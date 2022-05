A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Odessa, por meio do Setor de Parques e Jardins, acaba de iniciar um cronograma de podas e supressões de árvores condenadas em calçamento para todo o decorrer deste ano. A intenção é ter uma logística eficaz a fim de otimizar o tempo de trabalho das equipes, contemplando os quatro cantos do município, porém de forma setorizada.

Para tanto, o órgão municipal solicita a compreensão dos moradores, já que a previsão é atender as demandas em todas as regiões. O calendário teve início neste mês pela região do Jardim São Jorge. Os serviços de manutenção estão sendo realizados initerruptamente, de segunda a sexta-feira. Paralelamente ao novo cronograma, as equipes também atuam no interior dos bosques municipais e em situações emergenciais.

“A Secretaria criou esse cronograma visando justamente facilitar os trabalhos, otimizar tempo e garantir melhor eficácia da logística. Por exemplo, estamos atuando nessa semana no bairro São Jorge, concluindo faremos a região central, Parque Triunfo e Jardim Flórida, aproveitando que estamos no entorno dessa região. Os galhos são retirados posteriormente por outra equipe. Então, pedimos a colaboração dos moradores, porque todos terão os serviços executados, mas por ordem da programação”, explicou a diretora Daniela Fávaro.

O programa de podas preventivas e manutenção da arborização urbana em geral continua por parte da equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Odessa, com ações diárias – incluindo a revitalização de pontos estratégicos da cidade, como as principais entradas e saídas do município. “A poda é importante e visa a segurança dos munícipes, portanto executaremos a ação em todas as regiões, seguindo o cronograma estabelecido”, acrescentou Daniela.

CRONOGRAMA

Além dos bairros, as equipes municipais também farão os trabalhos de podas nas regiões de chácaras, por enquanto, sem datas pré-definidas.

Confira o cronograma anual de 2022:

MAIO: São Jorge, Centro, Parque Triunfo e Jardim Flórida

JUNHO: Jardim Nossa Senhora de Fátima, Santa Luiza I e II, Terra Nova e São Francisco

JULHO: Vila Azenha, Distrito Industrial I, Jardim Eneides e Industrial, Parque Industrial Fritz Berzin, Parque Harmonia e Parque Recanto

AGOSTO: Jardim Planalto, Mathilde Berzin, Parque Fabrício, Jardim Europa, Bosque dos Cedros, Jardim Bela Vista e Jardim Santa Rosa

SETEMBRO: Lopes Iglesias, Vila Letônia, Jardim Conceição, Campos Verdes, São Manoel/Vila Nova, Capuava e Green Village

OUTUBRO: Jardim Alvorada, Jardim das Palmeiras, Altos do Klavin, Klavin, Jardim Alvorada

NOVEMBRO: 23 de Maio, Jardim do Eden, Maria Raposeira Azenha, Maria Helena, Santa Rita I e II e Jequitibás

DEZEMBRO: Jardim dos Lagos I e II, Jardim Ipês e Monte das Oliveiras