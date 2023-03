Nova Odessa com 40 vagas de emprego para esta 5ª

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 40 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas, incluindo 10 vagas para o Centro de Preparação para Vendas da Localiza. As vagas são para pessoas com experiência e moradoras de Nova Odessa.

LEIA TAMBÉM: Leitinho entrega kits para alunos da Pré-Escola

Os interessados devem enviar currículo nesta quinta-feira (16/03) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

O Posto Local do Trabalho é uma das repartições públicas municipais que vai mudar de endereço em breve, para a nova unidade do Poupatempo Paulista que está sendo montada pela Prefeitura e Governo do Estado na Rua Duque de Caxias, no Centro. No local, além das centenas de serviços disponibilizados pelo Poupatempo e do PLT, vão ser alojados ainda o posto do Sebrae Aqui, a agência do Banco do Povo Paulista, o Procon Municipal e a Junta do Serviço Militar.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

ANALISTA FISCAL – Com conhecimento em toda a rotina do Departamento Fiscal com experiência em escritório de Contabilidade, lucro real e presumido, usuária(o) do Sistema Sage e Domínio. Ambos os sexos, com cinco anos de experiência.

ÁREA DE VENDAS (5 VAGAS) – Ambos os sexos, Ensino Médio completo, maior de 19 anos, gostar de trabalhar com o público.

AUXILIAR DE LIMPEZA INDUSTRIAL MASCULINO – Executar serviços de limpeza industrial, coleta de resíduos, essa atividade requer esforço físico.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO – Com experiência na função.

AUXILIAR MECÂNICO TÊXTIL – Não requer experiência na função.

BALCONISTA DE SORVETERIA (2 VAGAS) – Para trabalhar das 9 às 16 e das 14 às 21 horas, com uma folga por semana.

CENTRO DE PREPARAÇÃO DA LOCALIZA (10 VAGAS) – Lavador de Carros, Pintor Automotivo, Preparador Automotivo, Trocador de Peças e de Pneus.

MECÂNICO DE MÁQUINA CIRCULAR – Com experiência em máquina de malharia.

MECÂNICO TÊXTIL – Com experiência na função.

½ OFICIAL/ MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Com experiência na função.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Será responsável pela remoção de resíduos, Ensino Médio completo, possuir certificado de operador de empilhadeira e CNH B.

REBARBADOR (5 VAGAS) – Preparar acabamento em materiais metálicos, utilizar lixadeira, dando acabamento nas peças, experiência comprovada.

SOLDADOR (10 VAGAS) – Executar soldas MIG e MAG em chapas leves, com experiência na função comprovada. Salário R$ 3.000,00 + fretado e refeição no local.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento