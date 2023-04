Nova Odessa “chama a atenção” de faltosos em consultas

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa alerta para o índice de faltosos nas consultas agendadas, bem como a dificuldade de localizar muitos pacientes devido à desatualização cadastral. Para tanto, o órgão faz um apelo aos munícipes, ou seja, que os pacientes impossibilitados de comparecerem à data marcada para qualquer exame ou procedimento comuniquem em tempo hábil, para permitir que as equipes possam ofertar a vaga para outro paciente.

“Pedimos aos moradores que estão aguardando por um exame junto à Central de Regulação, para que fiquem atentos ao telefone, pois nossas equipes ou as clínicas licitadas vão ligar. Nossa intenção, até junho, é agendar 7 mil exames. E mais, solicitamos ainda que atualizem o cadastro de vocês nas UBSs ou na Central de Recadastramento da nossa Secretaria de Saúde. Estamos tendo muitas dificuldades em localizar os pacientes”, disse Jaqueline Serrano, secretária de Saúde.

De acordo com Jaqueline, estão ocorrendo muitas faltas nos agendamentos; e isso tem gerado problemas com as clínicas que reservam o horário, principalmente com os pacientes que estão na fila de espera. “Novamente, pedimos para aqueles que não podem comparecer ao exame, que comuniquem com antecedência, para que possamos agendar com outro paciente. Inclusive, a Prefeitura está oferecendo o transporte para as clínicas licitadas ou credenciadas; basta o munícipe comparecer ao setor para agendar. Juntos, estamos caminhando para uma Saúde cada vez mais forte”, concluiu.

O prefeito Cláudio José Schooder, Leitinho, reforça o pedido da Secretaria Municipal de Saúde. “Felizmente, estamos intensificando as ações para fazer 7.000 exames diversos até o meio do ano, entre eles, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, exames cardiológicos, oftalmológicos entre outros. Mas para que possamos cumprir essa meta, é muito importante que os pacientes que têm consulta agendada, compareçam. E em caso de imprevisto, comunique à Secretaria, para que as equipes possam colocar outro no lugar”, disse.

‘MUTIRÃO’

O “mutirão” para pacientes da Rede Municipal visa reduzir drasticamente o atual período de espera para alguns dos exames mais solicitados pelos médicos, principalmente em função da maior complexidade dos casos que estão chegando à Rede após as fases mais restritivas da pandemia de Covid-19.

Nesta primeira etapa estão sendo marcados cerca de 7.000 exames, que deverão ser realizados até junho, como ultrassons, tomografias, ressonâncias, espirometria (o “exame do sopro”, que avalia a capacidade pulmonar), exames cardiológicos e oftalmológicos em geral, entre outros tipos de menor demanda.

No primeiro “mutirão” promovido pela atual gestão municipal no início de 2022, foram realizados cerca de 17.000 exames retidos, alguns “na fila” desde 2020. “Na nossa gestão, o foco é a vida, é salvar vidas. Por isso, oferecer um atendimento de qualidade na nossa Saúde é e nossa prioridade, o que inclui os exames. Muitas vezes, só o exame de imagem leva a um diagnóstico rápido e certeiro, ajudando o médico a curar a pessoa”, salientou o prefeito Leitinho.

Os exames do novo “mutirão” estão sendo realizados pelas clínicas e laboratórios contratados diretamente pela Prefeitura de Nova Odessa via licitação e também através do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), ao qual a Prefeitura aderiu na atual gestão.

Paralelamente, os exames de rotina na Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa continuam sendo realizados normalmente – tanto os adicionais do mutirão quanto os de rotina são regulados (ou seja, triados, aprovados, agendados e comunicados aos pacientes) pela Central de Regulação da Rede Municipal –, sempre de acordo com os protocolos.

