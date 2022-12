Representando o prefeito Leitinho Schooder, o vice-prefeito Alessandro Mineirinho, recebeu nessa terça (20/12) a visita de Igor Rezende (gerente de projetos de operação) e Abner Mariano (gerente distrital), do Centro de Preparação para Vendas da Localiza, que vai atender as lojas da rede em todo o Estado de São Paulo. Eles anunciaram o início das atividades da empresa desde o dia 16 de novembro em solo novaodessense, e a previsão de gerar 180 empregos.

“Trazer empresas para a cidade, gerando riquezas, empregos e renda, isso é política eficiente. Estamos tentando resgatar os empregos para nossa população. Fizemos reuniões remotas com o grupo de Belo Horizonte, para trazer a empresa para nossa cidade, e vamos pavimentar a Avenida Brasil e Eduardo Karklis já no início de 2023. O objetivo da nossa gestão é beneficiar a cidade, que está crescendo. Em breve teremos o Corpo de Bombeiros, Poupatempo, UTI, então 2023 será um ano de grandes inaugurações”, comentou o vice Mineirinho.

A empresa já funciona com 60 colaboradores, mas vai gerar dezenas de empregos, já que o quadro prevê 180 funcionários, diretos e indiretos. Para tanto, as demais vagas serão divulgadas no PLT (Posto Local do Trabalho), mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Estamos fechando com chave de ouro o anúncio da Localiza. Agradeço o prefeito Leitinho e o vice Mineirinho que lutaram para trazer a Localiza para Nova Odessa. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento vai dar um suporte para eles, inclusive nossa ideia é trazer uma escola de mecânico para a cidade, para capacitar os novaodessenses. Fico muito feliz pelo número de funcionários contratados, pela geração de renda. Muito importante a chegada da Localiza, porque melhora a arrecadação do Município e diminui o peso social, a partir do momento que essas pessoas estão trabalhando”, comemorou Rafael Brocchi.

O Centro de Preparação está em operação desde o dia 16 de novembro. “É uma gratidão, um orgulho muito grande trazer para Nova Odessa a nossa operação. A expectativa é 120 empregos diretos e mais outros 50 a 60 trabalhando indiretamente em logística e transporte de veículos. Pra gente, a localização geográfica e a possibilidade de usar todo o know-how industrial que a região de Nova Odessa e Campinas pra potencializar essa transformação da Localiza é um fator chave de sucesso pra empresa”, explica Igor.

A projeção é produzir 800 veículos por turno. “Estamos na ‘captura’ de outros profissionais para preencher o quadro e tornar esta operação em Nova Odessa um sucesso. Aqui fazemos o processo de acabamento, ou seja, ele sai da área de locação e vem para cá para fazermos a preparação (acabamento do veículo) para ir para a comercialização”, explica Abner Mariano.

Na sequência, foi feita uma visita ‘in loco’ às dependências da Localiza, instalada num prédio de 12 mil metros quadrados na Avenida Eduardo Karklis, no Parque dos Pinheiros.