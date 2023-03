A Prefeitura de Nova Odessa, através do CIEE

(Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da Administração Municipal nesta área), anunciou nessa segunda-feira (20/03) a abertura de um novo Processo Seletivo para a criação de um cadastro reserva para futuras contratações de estagiários de nível superior (faculdade). As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Informática (exceto Jogos Digitais), Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social.

Se admitidos, quando convocados os estagiários deverão exercer as atividades em jornada de 30 horas semanais de trabalho, divididas em seis horas diárias, nos diversos órgãos que compõem a Prefeitura de Nova Odessa, recebendo uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.302,00 mais vale-transporte.

Para participar, os interessados podem se inscrever pela internet, no site do CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/8941/detalhe), no período de 20 de março de 2023 até as 12h do dia 03 de abril de 2023 (observando sempre o horário de Brasília). Antes de efetuar a inscrição, porém, o estudante deve conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

Podem se inscrever alunos que residem nas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O Processo Seletivo acontece em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 2.798/2013, alterada pela Lei Municipal nº 2.964/2015.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta no site da instituição.

A validade do Processo Seletivo será de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva do último processo, realizado no ano de sua publicação, podendo, a critério da Prefeitura de Nova Odessa, ser prorrogado por até igual período. De acordo com o edital de abertura do processo seletivo, o contrato será firmado por no máximo 24 meses –validade inicial de 12 meses com possibilidade de ser prorrogado por mais um ano.

A Classificação provisória pode ser conferida nos resultados do processo pelo mesmo link a partir do dia 10/04, iniciando a fase de interposição de recurso contra a classificação provisória no dia 11/04, tendo enfim divulgada a classificação definitiva no dia 14/04.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento