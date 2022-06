A Prefeitura de Nova Odessa deve esclarecer que não houve “perda de emenda” para construção de espaço esportivo na cidade.

Segundo as Secretarias Municipais de Administração e de Obras e Planejamento, após apresentar todas as documentações exigidas para a formalização do convênio e recebimento dos R$ 280 mil do Orçamento do Governo do Estado para a construção de um campo de futebol society (conforme indicado pelo deputado), houve realmente o apontamento de um impedimento técnico envolvendo a matrícula do terreno público municipal indicado pela Municipalidade para o projeto.

A Prefeitura tem plena confiança na efetivação do repasse e vai atualizar o documento tão logo o Sistema Sem Papel, do Governo do Estado, reabra para as prefeituras após as Eleições Gerais de outubro.