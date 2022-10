A Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa promove nos próximos dias 25 e 26 de outubro uma série de audiências públicas para discutir a aprovação de questões envolvendo o planejamento e o desenvolvimento urbano da cidade. Os encontros, abertos a toda a população, acontecem na EMEFEI Prefeito Simão Welsh, no Jardim Santa Rita 2, e no Auditório do Paço Municipal, no Centro.

Cinco temas serão discutidos, com duas audiências para cada – sempre uma no dia 25, na Escola Simão Welsh, e a outra no dia 26, no Paço Municipal. A ordem de discussão e horários dos temas será repetida em ambos os dias, facilitando assim a organização para quem quiser participar dos encontros públicos.

O primeiro tema, cujas audiências começam nos dois dias às 18h, é a permuta do lote 01 da quadra 09 do Jardim Flórida pelo lote 01 da quadra 08 da Vila Novos Horizontes, por conta de problemas de inundação. Às 18h30, será discutida a aprovação da doação do terreno público caracterizado como Sistema de Recreio do Jardim Europa para a construção da sede da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da cidade.

Já às 19h, o tema abordado será a aprovação de alteração de uso de áreas no Jardim Marajoara, Jardim Primavera, Solar das Esmeraldas e Jardim Vitória de fins institucionais para sistema de recreio, e vice-versa.

Depois, às 19h30, a aprovação para desafetação de trecho de via pública no Parque Industrial Harmonia, com 2.140,00m², localizado ao lado da empresa Metroval, denominado Rua Christiano Kilmeyers, área B. Por fim, às 20h, será discutida a aprovação para leiloar um imóvel pertencente ao Município, localizado na Vila Azenha.

“É importante ressaltar que os munícipes têm grande importância nesse tipo de serviço, por isso realizaremos as Audiências Públicas. Afinal, toda alteração de solo que realizarmos no município precisa da ‘autorização’ da população”, explicou a secretária municipal de Obras, a arquiteta e urbanista Miriam Lara Netto.

Podem participar a sociedade civil em geral, organizações não governamentais, entidades e quaisquer outros segmentos representativos da cidade. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação em prevenção à Covid-19 juntamente a um documento de identificação pessoal com foto. A EMEFEI Simão Welsh fica na Avenida João Bento Carneiro, nº 355, no Jardim Santa Rita 2, com fácil acesso pela Avenida São Gonçalo. Já o prédio da Prefeitura fica na Avenida João Pessoal, nº 777, no Centro da cidade.