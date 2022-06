Nova Odessa receberá no próximo mês uma Unidade Móvel do SESI, que ficará na cidade até setembro para oferecer centenas de vagas gratuitas no curso de “Vida Saudável”. Os detalhes foram acertados em uma reunião na quarta-feira (15/06) entre o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, Rafael Brocchi, e empresários que estão contribuindo para a viabilização da iniciativa na cidade.

Com início previsto para a segunda semana de julho, o curso “Vida Saudável” do SESI é oferecido em uma carreta totalmente adaptada para a função, com uma cozinha completa interna, e ensina como realizar o reaproveitamento de alimentos, oferece receitas práticas e noções de como obter uma vida saudável.

Cada turma tem capacidade de até 30 alunos e o curso possui duração total de quatro horas. A ideia é oferecer o curso quatro vezes na semana, nos períodos vespertinos e noturnos. As inscrições, que são gratuitas, devem ser abertas nos próximos dias e os alunos receberão certificados de conclusão.

APOIO

Para trazer o curso para a população de Nova Odessa, o secretário Rafael Brocchi articulou uma logística com empresários. A empresa Leofran Transportes fará o transporte da carreta até Nova Odessa. Responsável também pelo financiamento do projeto, a Rede de Supermercados São Vicente também irá ceder parte do estacionamento da loja localizada na Avenida Ampelio Gazzetta, em Nova Odessa, para receber a unidade. Além disso, a empresa Moinho Potenza fornecerá o material necessário para as aulas.

“Vamos ter a possibilidade de capacitar mais de 1 mil pessoas neste curso oferecido pelo SESI, algo que as pessoas sentem uma grande necessidade e que sempre foi um pedido do prefeito Leitinho. Fico feliz por ter conquistado para a cidade a carreta e todo aparato de formação profissional. Agradeço de coração o apoio que tive do SESI e das empresas parcerias como o Supermercados São Vicente, Moinho Potenza (antiga Ocrim) e a Transportadora Leofran”, finalizou Brocchi.

Detalhes sobre as inscrições para as vagas devem ser divulgados em breve. O público-alvo principal da parceria serão as famílias de menor poder aquisitivo da cidade e também aquelas já atendidas pela Promoção Social da Prefeitura, mas haverá vagas também para todos os interessados.