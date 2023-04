Nova Odessa anuncia concurso público para 39 funções

A prefeitura de Nova Odessa anunciou a realização do Concurso Público nº 01/2023, para provimento de empregos no quadro permanente de servidores municipais via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), nos níveis Fundamental, Médio/Técnico e Superior. Estão em disputa 89 vagas no total, em 39 funções distintas, além de cadastro reserva para estas 39 funções. A realização do concurso está a cargo da empresa especializada Metrocapital, contratada via licitação pela Prefeitura. Os salários variam de R$ 1.972,69 a R$ 8.140,04.

As inscrições online vão de 31 de março de 2023 a 02 de maio de 2023, no endereço eletrônico www.metrocapital.com.br, na área destinada ao “Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Odessa”. A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 43,62 a R$ 71,67. Os benefícios incluem Cartão-Alimentação no valor de R$ 791,00 e Vale-Transporte.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio prova objetiva para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 25 de junho de 2023, e prova de títulos para alguns cargos. Na avaliação objetiva o conteúdo será baseado nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, estar em pleno gozo dos direitos políticos e com as obrigações eleitorais, bem como estar quite com os deveres do Serviço Militar (se do sexo masculino) além de ter aptidão física e mental para o exercício da função. O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Prefeitura.

ENSINO FUNDAMENTAL

Para as vagas que exigem Ensino Fundamental Completo, a inscrição é de R$ 43,62. Os salários, para este nível, variam de R$ 2.123,37 a R$ 2.562,42 para cargas de 40 horas semanais.

Neste nível, estão em disputa os seguintes cargos: Agente de Zoonoses (1 vaga + cadastro reserva), Arquivista Musical/Inspetor/Montador (1 vaga + cadastro reserva), Motorista (cadastro reserva) e Operador de Máquinas Pesadas (1 vaga + cadastro reserva).

MÉDIO / TÉCNICO

Para candidatos às vagas que exigem Ensino Médio ou Técnico, a inscrição é de R$ 59,84, e os salários variam de R$ 1.972,69 a R$ 3.276,61 para cargas de 40 horas semanais. As vagas são as seguintes: Agente de Manutenção Hospitalar (1 vaga + cadastro reserva), Agente de Trânsito (1 vaga + cadastro reserva), Almoxarife (1 vaga + cadastro reserva), Auxiliar de Almoxarifado (1 vaga + cadastro reserva), Auxiliar de Mecânico (1 vaga + cadastro reserva), Auxiliar de Veterinário (1 vaga + cadastro reserva), Educador Social (1 vaga + cadastro reserva), Escriturário (3 vagas + cadastro reserva), Secretário de Escola (5 vagas + cadastro reserva), Técnico de Equipamento Médico Hospitalar (1 vaga + cadastro reserva), Técnico em Contabilidade (1 vaga + cadastro reserva), Técnico em Edificações (1 vaga + cadastro reserva), Técnico em Nutrição e Dietética (1 vaga + cadastro reserva), Visitador Sanitário (1 vaga + cadastro reserva).

ENSINO SUPERIOR

Para os cargos que demandam Ensino Superior, o valor da inscrição é de R$ 71,67, e os salários vão de R$ 3.276,61 a R$ 8.140,04 (conforme a função), para cargas horárias de 20h a 40h semanais.

São elas: Agente de Licitações (1 vaga + cadastro reserva), Assistente Social Educacional (2 vagas + cadastro reserva), Auditor de Controle Interno (1 vaga + cadastro reserva), Coordenador Pedagógico (3 vagas + cadastro reserva), Diretor de Escola (3 vagas + cadastro reserva), Enfermeiro – Controle de Infecções Hospitalares (1 vaga + cadastro reserva), Enfermeiro Socorrista (1 vaga + cadastro reserva), Engenheiro Agrônomo (1 vaga + cadastro reserva), Engenheiro Civil (cadastro reserva), Farmacêutico II (1 vaga + cadastro reserva), Fisioterapeuta (1 vaga + cadastro reserva), Professor de Educação Básica II – Artes (2 vagas + cadastro reserva), Professor de Educação Básica II – Educação Física (3 vagas + cadastro reserva), Professor de Educação Básica II – Inglês (9 vagas + cadastro reserva), Professor de Educação Básica Integral (28 vagas + cadastro reserva), Psicólogo (2 vagas + cadastro reserva), Psicólogo Educacional (2 vagas + cadastro reserva), Psicopedagogo (1 vaga + cadastro reserva), Regente Titular / Diretor Artístico (1 vaga + cadastro reserva), Terapeuta Ocupacional (2 vagas + cadastro reserva), Veterinário (1 vaga + cadastro reserva).

A maioria das funções tem exigências específicas, que devem ser consultadas no edital. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível desde sexta-feira (31/03) em http://www.novaodessa.sp.gov.br/App_Arquivos/Diario/2023/marco/DO_996.pdf, ou pelos canais de contato da Metrocapital: www.metrocapital.com.br ou (019) 3834-2333, de segunda a sexta-feira, úteis, das 9h às 17h.

