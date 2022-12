Mais uma excelente notícia para a população de Nova Odessa. O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, representando o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na manhã desta quarta (21/12) a visita de Glauber Valadares (Frigorífico Boi Forte) e Saulo Agostinho (Transportadora RodoBox Logística). Eles anunciaram a instalação das empresas em solo novaodessense. O Boi Forte deve gerar 70 vagas de empregos, enquanto que a previsão inicial da RodoBox é a geração de 30 empregos diretos.

Também participaram da reunião os secretários de Desenvolvimento Econômico e de Finanças, Rafael Brocchi e Brauner Antonio, respectivamente. “Estamos muito felizes em receber a confirmação do Glauber e do Saulo, da chegada dessas duas grandes empresas na cidade, que vão gerar empregos e renda. Novamente, ressalto que isso é política eficiente. Nossa Administração vem oferecendo incentivos fiscais visando atrair cada vez mais empresários para a cidade, seja do ramo da indústria, do comércio e de serviços”, comentou o vice Mineirinho.

Com foco no agronegócio, a Transportadora RodoBox Logística já está operando desde a última segunda (19/12). “Temos unidades no Rio Grande Sul, Paraná, a matriz em Sumaré, e agora com uma filial em Nova Odessa, com barracão de armazenagem e transportes. Nossa ideia futuramente é centralizar tudo num único espaço de cerca de 100 mil quadrados”, explica o gerente de frota, Saulo Agostinho.

As demais vagas que serão abertas pela RodoBox Logística serão divulgadas no PLT (Posto Local do Trabalho), mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“A contrapartida é que essas empresas que estão chegando em Nova Odessa priorizem a mão de obra local, ou seja, gerem empregos primeiramente para os moradores”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi.

BOI FORTE

O Boi Forte atua em dois segmentos – nicho industrial, atendendo empresas, hospitais, escolas e as redes de restaurantes – além do varejo, que são os açougues. De acordo com Glauber, a expectativa é entrar em funcionamento no final de 2023, tão logo o galpão que está sendo construído no Empresarial Park Anhanguera esteja concluído.

“A empresa existe há 15 anos e estamos trazendo de Americana para Nova Odessa, tanto pela localização quanto pelos incentivos. Essa contrapartida da Prefeitura é sempre bem-vinda”, diz o empresário.

As vagas que serão abertas pelo Frigorífico Boi Forte também serão divulgadas no PLT (Posto Local do Trabalho), mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“A nossa Administração, Leitinho/Mineirinho, não tem poupado esforços para trazer mais empresas, gerando empregos e renda pra cidade. Estamos muito contentes com o anúncio nesta manhã da chegada do Frigorífico Boi Forte, que seja bem-vindo. Também tivemos a grata satisfação de receber a notícia do início da operação da Transportadora RodoBox Logística. Ainda nesta manhã anunciamos a instalação do Grupo SC, que está trazendo um centro de distribuição de medicamentos e vai gerar 500 vagas de emprego. Ontem, anunciamos o início das atividades do Centro de Preparação para Vendas da Localiza, já em pleno funcionamento em nossa cidade, e que também vai gerar cerca de 180 empregos, diretos e indiretos”, finalizou Mineirinho.