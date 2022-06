A Prefeitura de Nova Odessa já está recebendo mais 30 lousas digitais novas para as escolas da Rede Municipal de Educação. Desde o início deste programa de adoção de novas tecnologias educacionais, em 2021, já foram adquiridas 90 unidades, e o objetivo é chegar a 100% da Rede (que tem 115 salas de aula). A Secretaria de Educação já está fazendo a entrega e instalação destes 30 equipamentos nas salas de aulas beneficiadas nesta segunda etapa da iniciativa. As escolas municipais também estão ganhando internet sem fio para explorar melhor o potencial das lousas.

Os equipamentos são integrados por computador, sistema de som, projetor e recursos que permitem o compartilhamento de conteúdo online, edição de texto e objetos em três dimensões, além de várias ferramentas específicas para deixar as aulas mais atrativas e interativas. Já a área de trabalho é composta de telas “touch screen”, que permitem o comado de funcionalidades pelo toque, e do quadro branco em si, que pode ser utilizado com canetas marcadoras comuns.

“A gestão do prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) está informatizando a Educação Básica, com ferramentas tecnológicas essenciais para inovar o setor educacional em nossa cidade. Esse processo de informatização vai contemplar todas as salas de aulas da Rede Municipal com estes equipamentos, além de internet wi fi (sem fio), essencial para o uso pleno de todas as funcionalidades e potencialidades da lousa digital”, explicou o secretário de Educação, José Jorge Teixeira.

Além das lousas digitais e da internet sem fio, os alunos das turmas de pré-escola e do Ensino Fundamental 1 também já têm à disposição uma nova plataforma digital que disponibiliza aulas de reforço, tarefas de casa etc – tudo 100% online e disponível a qualquer momento, inclusive nas lousas digitais.

Trata-se da Creator4All, uma plataforma educacional com conteúdos acessíveis produzidos dentro da ferramenta, permitindo o compartilhamento, a gestão de grupos e a produção de relatórios.

O prefeito Leitinho acompanhou em março deste ano uma apresentação dos novos equipamentos e da nova plataforma online feita em uma turma do 4º ano da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dante Gazzetta, na região central da cidade – onde o próprio prefeito estudou quando criança.

“As lousas digitais são um grande avanço para Nova Odessa, informatizando as escolas e auxiliando nossos professores, que fazem um trabalho maravilhoso junto aos nossos alunos. Mais da metade das salas de aula já têm a lousa digital, que é muito importante, torna a aula mais fácil, didática e gostosa. Ela traz muitos conteúdos que às vezes não têm nos livros, permitindo ao professor buscar qualquer assunto”, afirmou o prefeito Leitinho na ocasião.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos.