A Prefeitura de Nova Odessa publica nessa segunda-feira (04/04) no Diário Oficial do Município o edital de abertura de inscrições para o Processo Seletivo por Análise de Currículos para contratação de 57 novos estagiários de Nível Superior em várias áreas, além da formação de cadastro reserva. Somente para estudante de Pedagogia que vão atuar na Rede Municipal de Educação, são 40 vagas previstas. A edição do DOM online está disponível em http://www.novaodessa.sp.gov.br/DiarioOficial.aspx.

Ao todo, a Administração oferece, por meio da parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), vagas em Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Logística, Pedagogia e Tecnologia em Gestão Pública. Já para cadastro reserva, visando eventual contratação, são ofertadas oportunidades para as áreas de Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Farmácia, Serviço Social, Tecnologia em Marketing e Informática.

As inscrições e respostas ao questionário para análise curricular serão recebidas somente via internet, no site www.ciee.org.br, até às 12h do próximo dia 11 de abril – incluindo sábados, domingos e feriados. Antes de efetuar a inscrição, porém, o estudante deve conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

Este novo edital traz também uma ampliação de público com relação aos anteriores: agora, podem se inscrever alunos que residam nas cidades de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Os estagiários receberão Bolsa Auxílio mensal para nível superior corresponde a R$ 1.212,00 para uma jornada de 6 horas diárias (ou o equivalente a 30 horas semanais), além de Auxílio Transporte Municipal. O estágio destina-se exclusivamente, a critério da Prefeitura de Nova Odessa, aos estudantes regularmente matriculados, com frequência efetiva nos cursos elencados em instituições de Ensino de Nível Superior.

“O estágio é bom para quem precisa fazer e, às vezes, não encontra vagas disponíveis. E é papel da Prefeitura, também, auxiliar os jovens da cidade neste começo de carreira, no início da vida profissional, disponibilizando vagas de estágio”, justificou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho – incentivador do modelo de estágio como “ponta pé” inicial na carreira dos jovens universitários.

“O estágio é uma grande chance de conhecer também o setor público, onde há excelentes oportunidades de carreiras, e de se desenvolver como um profissional mais completo”, acrescentou a secretária municipal de Administração, Vânia Cezaretto. Este Processo Seletivo acontece em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 2.798/2013, alterada pela Lei Municipal nº 2.964/2015.

“Nosso programa tem um incentivo de um salário mínimo mensal, e vale transporte, e a atual gestão tem procurado valorizar ainda mais e dar oportunidade para os jovens estudantes da cidade”, disse a coordenadora de Recursos Humanos da Prefeitura, Giuliana Barbosa Santos Fortunato.

Para realizar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá acessar o site do CIEE www.ciee.org.br clicar no acesso para “ESTUDANTES”, localizar na lista de “PROCESSOS SELETIVOS” o logotipo Prefeitura Municipal de Nova Odessa (Edital 01/2022) e clicar neste link.