Ainda dá tempo de virar o ano empregado. O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 75 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo nesta segunda-feira (19/12) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa. O PLT e demais serviços não essenciais da Administração Pública Municipal entram em recesso no próximo dia 23/12 e retornam dia 02/01, às 13h.

Confira as vagas de emprego na iniciativa privada publicadas no PLT de nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

SERRALHEIRO – Experiência na função em estruturas e montagens. (1 vaga)

JOVEM APRENDIZ – Ter de 17 a 21 anos, Ensino Médio completo, ter curso de Informática. (4 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Ensino Médio completo, conhecimento em ferramentas, chave TORX, parafusadeira pneumática, ter experiência em carteira na área. (3 vagas)

MOTORISTAS D OU E – Experiência em Transportes Públicos, residir nas imediações. (1 vaga)

ASSISTENTE FISCAL – Emissão de notas fiscais de prestação de serviços entre outras, importação, integração e lançamentos no sistema e planilhas de Excel. Conhecimento em emissão de notas fiscais. (1 vaga)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Irá atuar como auxiliar de laboratório na área operacional (Produção). Realizar atividades pertinentes ao setor, auxiliar no processo de produção, como realizar pesagem de materiais seguindo receitas, efetuar a limpeza de tanques conforme instrução de trabalho. Manter o setor limpo e organizado. Facilidade de comunicação e comprometimento. Ensino Médio completo/Curso concluído de Técnico em Química. CRQ ATIVO. Interesse em atuar na área operacional de laboratório (Produção). Ser proativo. Facilidade de comunicação e comprometimento. Ter disponibilidade para início imediato. Ter disponibilidade de horário para turnos possíveis. (manhã/tarde/noite). Residir preferencialmente na cidade de Nova Odessa ou ter fácil capacidade de se deslocar até a empresa diariamente. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO MASCULINO – Será responsável por auxiliar no envase de produtos, identificação de produtos e materiais, fechamento de caixas, empilhamento e atividades de produção Industrial dentre outras atividades pertinentes ao setor. Manter o setor limpo e organizado. Ensino fundamental completo. Experiência em linha de produção ou interesse em atuar na área de produção. Ser ágil e proativo. Ter disponibilidade para início imediato. Ter disponibilidade de horário para turnos possíveis. (manhã/tarde/noite). Residir preferencialmente na cidade de Nova Odessa ou ter fácil capacidade de se deslocar até a empresa diariamente. (6 vagas)

ESTAGIÁRIO CONTÁBIL – Estar cursando Ciências Contábeis. Salário R$ 1.000,00 + vale transportes. (1 vaga)

ESTOQUISTA MOTORISTA – Rapaz para trabalhar em comércio para cuidar do estoque e entrega de mercadorias. CNH A/B. Preferência experiência em estoque. (1 vaga)

INSTRUTOR DE INGLÊS – Disponibilidade de horário (tarde/noite e sábados). Ministrar aula para crianças e adolescentes. (1 vaga)

MOTORISTA CARRETEIRO – Ensino Fundamental. Necessário ser habilitado nas categorias A/E. Experiência anterior como Motorista Carreteiro. Curso MOPP atualizado/válido. CNH dentro da validade. Disponibilidade para viagens dentro do Estado e interestaduais. Pessoa responsável, dinâmica, com facilidade de comunicação, seguir as leis de trânsito. Início imediato. (3 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINAS JR – Atuar na operação e preparação de máquinas sopradoras, preparando para produção, atentando a limpeza e conservação da máquina. E conferindo a produção dentro das normas e instruções de trabalho. Manter o setor limpo e organizado. Ensino fundamental completo. Experiência em linha de produção ou interesse em atuar na área de produção. Ser ágil e proativo. Ter disponibilidade para início imediato. Ter disponibilidade de horário para turnos possíveis (manhã/tarde/noite). Residir preferencialmente na cidade de Nova Odessa ou ter fácil capacidade de se deslocar até a empresa diariamente. (2 vagas)

TRABALHADOR RURAL – 44 horas/semana – Contrato de experiência de 3 meses. Salário: R$ 1.500,00 (bruto) + vale transporte + cesta básica (cartão). Trabalho: tarefas exclusivamente de campo. Implantação de reflorestamentos de árvores nativas (coroamentos de mudas com enxada; roçada de áreas com roçadeira costal, pulverização de defensivos com bomba costal, abertura manual de covas para plantio. Empresa fornece: uniforme para o trabalho e EPIs. Condições para o trabalho: disposição física, não fumar, não beber e gostar de natureza. (2 vagas)

VIDRACEIRO – Com experiência na função, para trabalhar de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18 h. (1 vaga)

CHOPERIA E ESPETARIA CONTRATA: BARMAN, GARÇON, ATENDENTE, COZINHEIRA, CHURRASQUEIRO – Com experiência na função. (5 vagas)

MOTORISTA (CARGA MADEIRA) – CNH B Caminhão ¾.

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Experiência em entrega e produção de madeiras.

OPERADOR DE CALDEIRA – Com experiência na função. (2 vagas)

COZINHEIRA E OFICIAL DE COZINHA – Com experiência na função. (2 vagas)

ASSISTENTE COMERCIAL – Com experiência em transportadora, salário + comissão. (1 vaga).

MECÂNICO INDUSTRIAL – Com curso técnico na área e experiência de 2 anos em manutenção corretiva e preventiva, condução própria (terá ajuda c/ combustível). (1 vaga)

OPERADORA TELEMARKETING (VENDAS) – Ensino Médio completo, ter boa dicção. Horário das 8h00 às 17h45, de segunda a sexta. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATANDO COM URGÊNCIA – AJUDANTE DE JARDINAGEM OPERADOR DE ROÇADEIRA – COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA – ENGENHEIRO AGRÔNOMO – JARDINEIRO.

ACADEMIA RECRUTANDO – RECEPCIONISTA – CONSULTOR DE VENDAS – PROFESSOR DE NATAÇÃO.t

TECELÃO: Masculino, com experiência na função. (1 vaga)