O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura na Rodovia Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 32 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar currículo na segunda-feira (07/11), para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas publicadas:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE INDUSTRIAL – 19 a 24 anos que possuam curso na área de mecânica industrial (manutenção, torno, fresa e etc). (2 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Masculino, que já tenha trabalhado na área operacional. (10 vagas)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Com experiência em manutenção predial preventiva e corretiva. Disponibilidade de horário. Ensino Médio completo e técnico em hidráulica e elétrica. (2 vagas)

COSTUREIRA – Com experiência em máquina reta. (2 vagas)

COZINHEIRA RESIDENCIAL – Alto padrão. Horário de trabalho: administrativo. Requisitos: experiência na função, CNH A/B e disponibilidade de horários. Salário: solicitar pretensão salarial. (1 vaga)

DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO – Com experiência na função. (1 vaga)

FATURAMENTO – Com experiência comprovada na função. (1 vaga)

GERENTE COMERCIAL – Com experiência na função. Para trabalhar em indústria têxtil. (1 vaga)

OPERADOR DE USINAGEM – Com experiência na função. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – Com experiência na função. (3 vagas)

VIDRACEIRO – Com experiência na função, para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA: TECELÃO JATO DE AR, ÁGUA, PINÇA, CIRCULAR / ENGRUPADOR DE FIOS (6 vagas)