PLT Nova Odessa chega com 32 vagas



Mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, o PLT (Posto Local do Trabalho) está recebendo currículos para a seleção de 32 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. E 22 dessas vagas são para o novo Centro de Preparação para Vendas da Localiza, que vai atender as lojas da rede em todo o Estado de São Paulo e que foi anunciado recentemente pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho.

A empresa iniciou as atividades em solo novaodessense no último dia 16 de novembro, e a previsão é gerar 180 empregos. De imediato, são vagas de Técnico de Qualidade Automotivo e Higienizador Automotivo a Mecânico de Automóvel em Geral. Os interessados vão passar por processo seletivo da empresa.

Em todos os casos, os interessados devem enviar currículo na segunda-feira (16/01) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

VAGAS DA LOCALIZA

O Centro de Preparação para Vendas da Localiza está contratando profissionais para onze funções. A empresa oferece diversos benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, PÇR (participação de lucro), plano de saúde Unimed Nacional, Gympass, Clube Allya de Descontos e Universidade Localiza. Confira as vagas:

TÉCNICO DE QUALIDADE AUTOMOTIVO (2 VAGAS): Desejável ter curso técnico, Ensino Médio completo, CNH B e experiência com automóveis, parte estética de carros, estrutura, conhecimento e acabamento de funilaria; pintura; acabamento/polimento técnico, e noção em mecânica automotiva.

HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO (4 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo, CNH B e experiência com lava rápido, higienização automotiva e estética automotiva.

MECÂNICO DE TROCA DE PNEUS (2 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo, experiência e CNH B, e experiência com alinhamento e balanceamento; troca de pneus ou experiência com borracharia.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS GERAL: Desejável ter curso técnico, Ensino Médio completo e CNH B; experiência com manutenção de veículo; conhecimento de injeção eletrônica, utilização de Raster, motor (preferencial com conhecimento em motorização 3 cilindros), regulagem de válvula, correia dentada, suspensão, parte elétrica etc.

MONTADOR/DESMONTADOR DE PARTES AUTOMOTIVAS: Desejável ter Ensino Fundamental completo, CNH B e experiência em montagem e desmontagem de partes ou componente automotivo, tais como para-choques, portas e outros componentes.

PREPARADOR DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (AUTOMOTIVA) (5 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo; CNH B e conhecimento em aplicação de massa, aplicação primer, lixamento e isolamento para pintura.

MARTELINHO DE OURO (2 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo e CNH B.

PINTOR AUTOMOTIVO (2 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo e CNH B.

FUNILEIRO AUTOMOTIVO: Desejável ter Ensino Fundamental completo e CNH B.

POLIMENTO/ESTÉTICA AUTOMOTIVA (2 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo e CNH B.

HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO: Desejável ter Ensino Fundamental completo, CNH B e experiência com lava Rápido; Higienização automotiva, estética automotiva.

Confira as demais vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AJUDANTE DE MARCENEIRO – Masculino, com experiência na função, ter entre 18 e 29 anos.

AUX. MANUTENÇÃO – Zelar pela manutenção predial, elétrica, hidráulica e reparos de pintura.

COMPRAS/LICITAÇÃO – Com ampla experiência em compras e licitações.

ESTÁGIO ED. FÍSICA – Estar cursando Educação Física.

ESTÁGIO PEDAGOGIA – Estar cursando Pedagogia.

INSTRUTOR DE INGLÊS – Disponibilidade de horário (tarde/noite e sábados) para ministrar aula para crianças e adolescentes.

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Experiência em corte de grama, poda de árvore, saber operar máquina roçadeira e disponibilidade de horário.

VENDEDORA PROJETISTA – Feminino, com conhecimento em projetos, ter entre 18 e 35 anos.

VIDRACEIRO – Com experiência na função, para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento