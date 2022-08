Nova Odessa terá somente dois candidatos a deputado nas eleições deste ano. Nomes cotados no começo do ano como o ex-secretário de Saúde Cocato, o ex-vereador José Pereira e o presidente do PT Thiago Beroco desistiram e ficaram somente a vereadora Márcia Rebeschini (PV), que vem a federal e o ex-vereador Nenê Réstio (PP), que vem a estadual.

Em 2018, o NM apurou que foram três os candidatos a deputado na cidade. O hoje diretor de Desenvolvimento Rafael Brochi, o ex-secretário de Saúde do começo do governo Leitinho Dr Nivaldo e o empresário Heliton Escorpelli.