Emprego: Nova Odessa com 19 vagas esta quarta

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 19 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (11/01) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas na iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AGENTE ESCOLAR – Cuidar da portaria, pátio, zelar pelos alunos na dependência do colégio. Ter experiência comprovada.

AUXILIAR ADM/COMERCIAL – Ambos os sexos, experiência na área comercial, proativo, trabalhar com metas, habilidade em rede social, rotina administrativa, responsável pela parte comercial, lançamento de planilhas, treinamento de vendas, atendimento aos pais de alunos.

AUXILIAR MANUTENÇÃO – Zelar pela manutenção predial, elétrica, hidráulica e reparos de pintura.

COZINHEIRA E OFICIAL DE COZINHA (2 VAGAS) – Com experiência na função.

FRESADOR FERRAMENTEIRO – Masculino, com experiência ou cursando SENAI.

INSTRUTOR DE INGLÊS – Disponibilidade de horário (tarde/noite e sábados) para ministrar aula para crianças e adolescentes.

OPERADORA DE MÁQUINA DE FIAÇÃO (4 VAGAS) – Feminino, pode ser 1º emprego, ter entre 1,65m e 1,70m de altura.

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Experiência em corte de grama, poda de árvore, saber operar máquina roçadeira e disponibilidade de horário.

PORTEIRO (6 VAGAS) – Masculino, com experiência na função.

VIDRACEIRO – Com experiência na função, para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

