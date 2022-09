As obras de melhoria do sistema elétrico do Mercado Municipal de Americana foram concluídas na última semana. A readequação contemplou a troca da parte interna de fios e luminárias, a instalação de um quadro de força novo, que proporcionará mais segurança e eficiência energética ao prédio. As melhorias eram uma reivindicação antiga dos comerciantes que atuam no local, que não passava por manutenção elétrica há várias décadas.

Nesta segunda-feira (12), o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, estiveram no local para verificar o trabalho realizado.

As obras foram executadas por empresa contratada pela prefeitura com investimento de R$ 308 mil. O próximo passo será a revitalização completa do espaço, prevista para ser licitada após o período eleitoral.

“Fiquei muito contente em ver essa obra finalizada. Era uma demanda antiga e hoje pude ver a alegria dos comerciantes. O próximo passo é a revitalização completa do nosso Mercado Municipal, que irá resgatar nosso patrimônio e devolver à população um espaço bonito, funcional e confortável para passear e fazer suas compras”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância da obra. “O Mercadão é um patrimônio da nossa cidade e que há tempos precisava dessa melhoria na parte elétrica. O primeiro passo foi concluído, agora vamos seguir com a reforma e também com a instalação do novo estacionamento.

REVITALIZAÇÃO

A revitalização do Mercado Municipal prevê a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo para a realização de eventos.

Também serão feitas a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados (pretos, retos e retráteis), iluminação externa em LED e pintura viária.

Todo o prédio será dotado de soluções que possibilitem a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como construção de rampas de acesso, eliminação de degraus, larguras adequadas de circulação e vagas preferenciais no estacionamento.

“A reforma do mercado era algo muito sonhado pela população que frequenta esse importante estabelecimento da história de Americana. Queremos revitalizar essa área e trazer mais opção e conforto para nossos cidadãos e os comerciantes que lá trabalham e sustentam suas famílias”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Processo em andamento

O projeto de reforma estrutural do Mercadão já foi concluído pela Secretaria de Planejamento, e a Secretaria de Gestão de Convênios já deu início ao processo de recebimento das verbas que viabilizarão as obras. Devido ao período eleitoral, os trâmites documentais deverão ser concluídos em novembro deste ano para, em seguida, ser aberta a licitação para definir a construtora que será responsável pelos trabalhos.

O investimento na revitalização será de R$ 912.650,24, montante proveniente de dois convênios: um no valor de R$ 500 mil, com contrapartida prevista de R$ 18.611,24, destinado por meio de emenda do deputado estadual Roque Barbiere; e outro de R$ 350 mil, com contrapartida prevista de R$ 44.039,00, oriunda do prêmio que o programa municipal Comitê de Retomada Econômica recebeu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional como o melhor programa de geração de emprego e renda.