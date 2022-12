Com mais de 100 anos, a obra Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, atravessou e povoou o imaginário de várias gerações. Originalmente lançado em uma série de 23 volumes, ele passou mais tarde para séries de televisão, cinema, quadrinhos, mais livros, animações e, claro, teatros.

Nesse um século de sucesso, foi necessário que os atores fossem substituídos, o que não é uma tarefa fácil, já que cada personagem tem uma personalidade bem distinta que deve ser mantida para agradar o público que está familiarizado com eles desde sua infância.

Foi na busca por novos talentos que pudessem compor o novo quadro de atores do Picapau Amarelo que o diretor de audiovisual do STB, Jefferson Candido, acabou encontrando a atriz Linda Deterling, que se apresentava no game-show “Nada além de um minuto”, com Patrícia Abravanel, de onde surgiu o convite para que ela fosse a nova Emília.

O novo elenco conta com os atores Hugo Carvalho, na pele de Visconde, Felipe Lago como Pedrinho e Marianna Santos como Narizinho.

O “teste do fogo” aconteceu nesse final de semana quando a turma se apresentou no evento internacional CCXP em São Paulo, um festival de cultura pop Comic-Con realizado no mundo todo. Como esperado, eles passaram no teste, os fãs ficaram agraciados, principalmente por ela, Emília.



Quem é Linda Deterling

Empresária do ramo de entretenimento em Divinópolis, estado de Minas Gerais, que fornece personagens diversos para festas, é também atriz, atuando antes em várias peças de teatro.