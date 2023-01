Delegacia sendo construída

A construção da nova Delegacia de Polícia Civil do Município de Nova Odessa, na Avenida Carlos Botelho, segue em ritmo acelerado e já é possível ter ima ideia das dimensões do prédio. A construção era uma reivindicação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e de lideranças locais. A obra iniciada em junho e previsão de conclusão em 22 meses está em fase de construção das paredes.

A nova Delegacia contará com 22 salas, incluindo uma adaptada para atendimento a menores, e está recebendo investimentos da ordem de R$ 2,58 milhões por parte do Governo do Estado de São Paulo. Recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura realizou serviços no entorno da obra, a pedido da Polícia Civil.

Por enquanto, o órgão – onde funciona também o Plantão Policial 24h – continua atendendo temporariamente em endereço provisório, na Rua Rio Branco, nº 54, Centro. O prédio alugado pela Prefeitura recebeu adequação para o atendimento do público em geral até a conclusão das obras da “nova” Delegacia. O telefone é o mesmo: (19) 3466-1399.

LEIA TAMBÉM: Advogado desaparecido após ter carro queimado

O prefeito Leitinho vinha buscando uma aproximação com os comandos das polícias Civil e Militar da região desde o início do mandato, em 2021. Uma das primeiras medidas do prefeito Leitinho neste sentido foi a promoção de um “mutirão” voluntário para limpar e promover pequenos reparos no prédio “antigo” da Delegacia do Município, entre janeiro e fevereiro daquele ano.

“A cidade de Nova Odessa carecia dessa melhoria, que é uma Delegacia nova e mais espaçosa. Então, lutamos por essa benfeitoria. A obra segue avançada e é de grande relevância, um investimento muito importante para nossa população. Saímos vitoriosos graças à parceria com a Polícia Civil. Parabéns e muito obrigado a todos que acreditaram”, agradeceu o prefeito Leitinho.

Ainda como parte da parceria, a Seccional de Americana alocou um delegado e mais investigadores na Delegacia de Nova Odessa. “No início de 2022, anunciamos a reforma e ampliação do prédio da Avenida Carlos Botelho, atendendo a um pedido do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) desde a época em que este era presidido pelo atual secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico do Município, o Eduardo Mota, continuado posteriormente por Diego Feitoza, nosso atual diretor de Habitação”, acrescentou o prefeito.

SALA LILÁS

Tanto na Delegacia provisória quando no novo prédio, já há em funcionamento em Nova Odessa a “Sala Lilás” da Polícia Civil, também viabilizada pela atual gestão municipal a título de parceria com o órgão estadual. O local é voltado ao atendimento humanizado e exclusivo a mulheres e crianças vítimas de violências.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento