O prolongamento da Avenida Bandeirantes, trecho entre a Rua Rondônia e o viaduto João Batista de Oliveira Romano, começou a receber nesta quinta-feira (6) as obras de pavimentação asfáltica.

O trecho do prolongamento da Avenida Bandeirantes totaliza uma extensão de 1.000 metros, e faz parte do conjunto de obras que irá contemplar a interligação com a Avenida Abdo Najar.

Na região, já foram executadas a abertura da avenida, terraplanagem, construção da nova alça de acesso ao viaduto, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, calçadas, remodelação viária, ampliação das faixas de rolamento, instalação de conjunto semafórico e implantação da rede de iluminação com lâmpadas de LED.

Esperada há mais de 30 anos, a obra vai promover a mobilidade urbana e melhorar a infraestrutura viária da cidade, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. “É uma obra reivindicada há 30 anos pela população. A gestão do prefeito Chico Sardelli empenhou todos os esforços para concretizar essa conquista para Americana”, disse.

As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.