Os serviços para a implantação da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Mollon avançam. O espaço ganha forma e em breve estará à disposição da população.

Uma completa revitalização é realizada entre as ruas da Prata, do Mercúrio, do Cobre e da Platina, com a implantação de pista de caminhada, academia ao ar livre, quadra de vôlei de areia, playground, paisagismo, iluminação de LED, além de quadra futsal/basquete e campo de futebol – que contará com lance de arquibancada.