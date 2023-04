Nos Estados Unidos, orca ganhará liberdade após 50 anos

Conhecida como Lolita, orca de 57 anos e que está confinada desde os 7 anos, ganhará liberdade nos Estados Unidos.

A conquista da baleia, que é de espécie ameaçada de extinção, é resultado da ação da ONG Friends of Lolita (Amigos de Lolita, em português). A medida foi anunciada pela empresa Miami Seaquarium após quase 10 anos de uma disputa judicial.

LEIA TAMBÉM: Amizade entre fazendeiro e capivara faz sucesso nas redes

A soltura do animal não será simples, precisará de adaptação para ela voltar a caçar, por exemplo, por isso é prevista para dois anos a partir do anúncio, que aconteceu semana passada, no dia 30 de março.Lolita se apresentava em um parque temático desde os anos 70 e foi aposentada só em 2022.

A vitória foi comemorada por ambientalistas e defensores da causa animal, que consideram que a baleia pode ainda desfrutar de um bom tempo livre, já que as baleias vivem cerca de 80 anos. Ela teria ainda duas décadas para viver em mar aberto. Lolita também ganhou um novo nome, ‘Toki’, o nome nativo americano das orcas.

Lolita foi capturada em Puget Sound no verão de 1970, durante uma época de abates de orcas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento