O trecho da Rua Noruega, entre a Avenida São Jerônimo e Rua França, está recebendo as obras de pavimentação asfáltica nesta terça-feira (26). Trechos das Ruas Benedito das Chagas e Purus, entre a Rua Potengi e Capiberibe, também devem ser asfaltados esta semana, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

As obras de preparação para a pavimentação começaram, no dia 11 de abril, com a abertura dos acessos nas vias, retirada de vegetação, terraplenagem, construção de guias e sarjetas.

Os investimentos totalizam o valor de R$ 220.938,61, sendo R$ 200 mil de repasse do governo estadual e contrapartida da Prefeitura de Americana de R$ 20.938,61.

O trecho na região da Rua Noruega (Jardim Paulistano) terá 859,69 m² de pavimentação. Na Rua Benedito das Chagas, a área pavimentada será de 486,27 m² e, na Rua Purus, entre as Ruas Potengi e Capiberibe, serão 735,21 m² de pavimentação. Os serviços serão executados pela Empresa FFL Sinalização, Comércio e Serviços Eireli.

Os recursos são provenientes de emenda do deputado estadual Dirceu Dalben, intermediada pelo vereador Marcos Caetano.