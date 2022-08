Com a presença do candidato a governador do PDT Elvis Cesar, da candidata a vice Gleides Sodré e do parceiro dobrada Antonio Neto, a vereadora e candidata a deputada estadual Leonora Périco inaugura seu comitê este sábado.

Ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis disse, na convenção do partido, o que pretende fazer, caso eleito.”Recuperar a economia de São Paulo, combater e eliminar a miséria e a fome e fazer o estado se reestruturar, em curto, médio e longo prazo. Reindustrialização e crédito para o empreendedorismo e fazer um processo de aceleração da economia paulista”, disse o candidato do PDT.