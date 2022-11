Desde a retomada das suas atividades presenciais, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa, responsável pelo Programa Municipal da Melhor Idade, continua com uma demanda crescente de frequentadores das suas atividades, oferecidas no Clube da Melhor Idade da Rua Heitor Penteado. Ao todo, cerca de 660 idosos já frequentam as inúmeras atividades gratuitas ofertadas diariamente pelo órgão.

Por isso, visando atender cada vez melhor a este público-alvo, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e a presidente voluntária do Fundo, Rose Miranda, anunciaram nesta semana que mais três professoras chegam para “somar” ao trabalho do time de profissionais que atuam junto a este público. Agora são cinco profissionais no Clube, ministrando aula de pilates, ginástica aeróbica e ginástica, entre outras.

“A administração do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho (Alessandro Miranda) tem muito carinho pelos idosos, e não tem medido esforços quando o assunto é investir em qualidade de vida à nossa Melhor Idade. Como faço questão de lembrar sempre, ter um espaço como esse, no centro da cidade, e com diversas atividades gratuitas, é um privilégio e um incentivo”, comentou Rose.

As novas professoras são Tatiana de Rocamora (fisioterapeuta e responsável pelas aulas de pilates), Poliana de Castro (formada em Educação Física, que está agitando a galera com ginástica aeróbica) e Rosângela Belinatti (também formada em Educação Física que dá aula de ginástica). Além delas, outros dois professores da Secretaria Municipal de Esportes reforçam o time nas atividades diárias.

O PROGRAMA

A valorização da Melhor Idade pela atual gestão tem sido tamanha e desde que Rose Miranda foi nomeada presidente voluntária do Fundo Social, no início deste ano, o número de frequentadores mais que triplicou.

“Quando assumi eram 200 idosos inscritos, e hoje temos a grata satisfação de atender 660 pessoas. Para nós, é uma imensa satisfação recebermos diariamente esse público tão especial. Essas atividades visam a interação, a integração e o bem-estar de nossos idosos”, explicou Rose Miranda.

A ampla programação do Fundo Social de Solidariedade beneficia especialmente quem é aposentado ou deseja passar um tempo livre com os amigos. Cada atividade tem dia e horário específicos, de forma que o idoso pode participar de quantas aulas desejar. Além de competições coletivas, incluindo vôlei e jogos de mesa, os idosos contam com Ginástica (segunda a sexta, às 8h), Pilates (segunda a sexta, a partir das 9h), Dança Coreografada (toda quarta, das 9h às 11) e a “Papoterapia” (rodas de conversas toda terça-feira, às 9h).

Outros esportes populares entre eles são buraco, truco, xadrez, damas e tênis de mesa, inclusive com participantes que representam a cidade nos Jogos da Melhor Idade. Os novaodessenses interessados em fazer parte da Melhor Idade e usufruir das atividades gratuitas precisam comparecer ao Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro, munido dos seguintes documentos: RG, comprovante de residência e atestado médico que confere estar apto para atividades físicas e cartão de vacinação contra a Covid-19.

PROFESSORAS X AGENDA

Rosângela Cristina Belinatti Moraes, Formada em Educação física, atua como personal para melhor idade desde 2018, em domicílio. Segundo ela, a aula de ginástica desenvolve a capacidade física funcional dos alunos da melhor idade, aprimorando a agilidade, equilíbrio, força e coordenação motora, além de proporcionar uma melhoria da qualidade de vida. “Tem sido uma experiência maravilhosa, um público muito animado e comprometido com a finalidade de desenvolver a atividade física, buscando a promoção da saúde e integração social”, disse.

Tatiana de Rocamora é fisioterapeuta e dá aula de pilates. “É bem gratificante estar com a Melhor Idade, é um pessoal maravilhoso, que me surpreende a cada aula pela interatividade deles. O Pilates para idosos é um exercício de baixo impacto, seguro, que trabalha a postura, flexibilidade, articulações, tônus muscular e com isso melhorar a qualidade de vida do idoso”, afirmou.

Também formada em Educação Física, Poliana de Castro, já trabalhava com a Melhor Idade no emprego anterior, por isso sente-se “em casa”. “Esse sem dúvida é um trabalho prazeroso, cuja experiência é única. A ginástica aeróbica tem como objetivo principal a manutenção da saúde física e mental”, completou a profissional.