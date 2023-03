NM debate futuro do emprego em live

Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste tem Feirão esta sexta-feira



Com a participação de 50 empresas e a oferta de 200 vagas para preenchimento imediato, a Câmara barbarense sedia, amanhã (3), o 1º Mutirão de Emprego, evento promovido em parceria com o portal Vagas019.

“No dia do evento, vamos atender as pessoas de forma presencial, oferecendo informações a todos que possuem dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, incluindo orientações sobre currículo, assim como a respeito do funcionamento dos diferentes processos de seleção e efetuando uma rápida entrevista, uma vez que temos muitas vagas urgentes”, afirmou Rafael Ornaghi, CEO do VAGAS019 e idealizador do mutirão. Segundo ele, o encaminhamento dos perfis que interessam às diferentes empresas será promovido no próprio dia do evento.

Ornaghi ressalta que, dentre os perfis mais requisitados pelas empresas que participarão do mutirão estão os de profissionais de vendas, assim como nas áreas de marketing digital, edição de vídeos e contabilidade. O especialista em recolocação também destaca a importância de conhecimento em Excel para diferentes vagas e aponta que a realização de cursos gratuitos e online pode ser uma alternativa simples e viável aos que estão em busca de um emprego e precisam se qualificar para novas oportunidades.

Para o presidente da Câmara, vereador Paulo Monaro (MDB), o 1º Mutirão de Emprego vai ao encontro do que a atual Mesa Diretora defende: “uma Câmara popular e aberta a bons projetos”. “Fico muito feliz em receber esse evento, pois é uma forma direta de a Câmara participar do desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste e ajudar o povo a conseguir sua vaga de emprego”, destacou.

A coletiva para a divulgação do mutirão, além de Monaro e Ornaghi, contou com a participação do vice-presidente da Mesa Diretora, Celso Ávila (PV), e dos vereadores Eliel Miranda (PSD) e Júlio César Kifú (PL).