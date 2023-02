Os convidados do 1o NM debate do ano são o vereador barbarense Eliel Miranda, que também é Guarda Municipal em Paulínia e a vereadora Prof. Juliana, única representante marcadamente de esquerda na CM Americana.

NM debate

Gama apresenta 1.470 ocorrências à Polícia em 22

Recentemente, a Guarda Municipal comprou junto à empresa Glock América 120 pistolas Glock G45, calibre 9mm, no valor de R$ 350.436,00. A Gama também aguarda a chegada de seis novas armas do tipo Fuzil T4, da marca Taurus, no valor de R$ 89.989,44. E os agentes ainda passaram a contar com 50 pistolas calibre 40, em substituição aos revólveres calibre 38. As armas são uma doação da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, 38 capas de coletes táticos modulares foram disponibilizadas para as equipes da Romu – Ronda Ostensiva Municipal. Os novos equipamentos são uma evolução em termos de praticidade e conforto para o trabalho das equipes.

