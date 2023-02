O NovoMomento vai iniciar uma série de debates em torno do que acontece nas nossas cidades em termos de segurança, costumes, educação, política, meio ambiente, LGBTQIA+, saúde, juventude, espaços de lazer, audiovisual, cultura, esporte, transporte, mobilidade, religião, tolerância, 1a infância, 3a idade e vários outros temas.

Os debates serão transmitidos no canal do Youtube do NM com link aqui no Política Crítica. O primeiro acontece esta segunda-feira às 21h.

A ideia é trazer representantes da sociedade civil, da classe política, de entidades, igrejas e personalidades para falar de alguma tema em voga.

O primeiro tema do NM Debate será o uso de câmeras em uniformes de Guardas Municipais. A medida foi implantada em uniformes de policiais e gerou bastante debate durante a eleição para o governo SP.

Os convidados do evento da próxima segunda-feira são o vereador barbarense Eliel Miranda, que também é Guarda Municipal em Paulínia. A outra convidada é a vereadora Prof. Juliana, única representante marcadamente de esquerda na CM Americana.

