Nicki Minaj é uma rapper, cantora e compositora nascida em Trinidad e Tobago e naturalizada estadunidense. Com fãs em todo o mundo e também no Brasil, a artista completa 40 anos nesta quinta-feira, dia 08. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data e fez um estudo sobre as suas canções mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos.

Uma curiosidade é que nesse ranking duas parcerias com outras artistas se destacaram no top 3. Na liderança ficou “Girl on fire”, sua versão em parceria com Alicia Keys. A segunda colocada foi “Side to side”, parceria com Ariana Grande. Já a terceira posição ficou com “Starships”.

Nicki Minaj tem 179 obras musicais e 1.041 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. No Brasil, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais de execução pública de música foi proveniente dos segmentos de Rádio, Casas de Festas e Diversão e de Sonorização Ambiental, que corresponderam a mais de 75% do que foi destinado a ela nos últimos 10 anos. Ela recebe os valores arrecadados no Brasil porque as associações brasileiras e as estrangeiras têm contratos de representação firmados, garantindo a remuneração de artistas estrangeiros quando suas músicas são tocadas aqui.

Ranking das músicas e versões de Nicki Minaj mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

1 – Girl on fire (bluelight version) – Jeffrey Bhasker / Billy Squier / Nicki Minaj / Remi Salaam / Alicia Keys

2 – Side to side – Ilya / Ariana Grande / Savan Kotecha / Nicki Minaj / Purple (Se) / Max Martin

3 – Starships – Carl Falk / Aliway (Gb 1) / Red One / Nicki Minaj / Rami

4 – Bang bang – Savan Kotecha / Nicki Minaj / Rickard Bertil Goransson / Max Martin

5 – Say so (ft. Nicki minaj) – Doja Cat / Dj Litty / Nicki Minaj / Luke Gottwald / Sprecher David A

6 – Swalla – J Kash / Lunchmoney / Diggs Rakeem / Nicki Minaj / Jones (Us) Russell / Ty Griffin / Jason Derulo / Eric Frederic

7 – Swish swish – Roland Clark / Ink New / Duke Dumont / Ginger Molinari / Colta / Nicki Minaj / Star / Maya Coles

8 – Super bass – Firstborn / Jmike / Esther R Dean / Daniel A Johnson / Nicki Minaj

9 – Anaconda – Jey Myvett / Ray Anthony Sir Mix A Lot / Ernest Clark Jr / Awesome Jones / Marcos Enrique Palacios / Nicki Minaj

10 – Tusa – Juan Var / Keityn / Ovy On The Drums / Karol G / Nicki Minaj