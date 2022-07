Com a tecnologia do Bitcoin, outras criptomoedas, aplicativos descentralizados e ferramentas digitais foram criadas e assim o ecossistema cripto foi crescendo. Com isso, este mercado está tomando grandes proporções entre as pessoas que buscam formas descentralizadas para ter controle sobre seu próprio dinheiro.

Surgiram, portanto, os tokens não fungíveis (NFT), que tem se tornado um mercado de milhões, já que diversos famosos e milionários estão comprando NFT de arte e usando em suas redes sociais.

(H2) O que é NFT?

Um token não fungível (NFT) é um certificado digital de propriedade que não pode ser substituído, dividido ou compartilhado. Esses tokens são criados em redes blockchains,que agregam ao token a segurança e transparência.

Cada vez mais pessoas estão olhando para os NFTs após influenciadores como Neymar, Paris Hilton, Snoop Dogg, entre outros entrarem para o mercado e adquirirem as famosas artes digitais.

Os NFTs são atrelados a outros ativos, podendo ser digitais: arte, imagem, foto, música, vídeo; ou atrelados a ativos do mundo físico: carro, casa, quadro, entre outros. Porém, cada NFT é único e exclusivo.

Esses tokens possuem três principais fatores para serem considerados um token não fungível, sendo a raridade, utilidade e tangibilidade. Com isso, os NFTs se tornam exclusivos e não podem ser negociados como uma criptomoeda. Pois, as moedas possuem a propriedade de fungibilidade, diferentes dos NFTs,

(H2) Como fazer um NFT

Qualquer pessoa que tenha criado uma arte, música, imagem, foto, vídeo ou outro tipo de ativo que seja a criação única e de propriedade intelectual do usuário, pode transformar em NFT e vender em diversas plataformas.

Porém, é importante seguir um passo a passo de como criar um conceito para o NFT antes de lançar em qualquer plataforma, assim o objetivo e a ideia podem se fortalecer e gerar mais valorização no ecossistema cripto.

Outro passo é escolher a plataforma e ter uma presença digital para construir um relacionamento autêntico com os usuários do mercado cripto. Com isso, você e seu NFT vão começar a receber mais divulgações.

Além disso, é importante ter uma carteira para conseguir armazenar as suas criptomoedas e demais ativos digitais que receber na venda do seu NFT. Há diversas opções de carteira, por isso é importante pesquisar antes de começar.

(H2) Onde vender um NFT

Há uma lista de plataforma para começar a vender NFT voltada para iniciantes que estão fazendo seu primeiro token não fungível, sendo elas:

Binance NFT

OpenSea

Rarible

Holaplex

Objkt

No marketplace da Binance NFT, por exemplo, não é necessário criar uma nova conta para vender os tokens não fungíveis. Caso o usuário já tenha conta na Binance, com o mesmo login e senha pode fazer parte do mercado de NFTs.

Para a venda dos NFTs, o usuário tem a opção de abrir um leilão, para que cada pessoa interessada no NFT possa fazer uma oferta de compra.

Caso opte por vender a um preço fixo, sem a necessidade de um leilão, é fácil determinar isso diretamente na plataforma definindo o tempo que o produto ficará à venda. Após o processo de listar na plataforma e confirmar algumas informações, o NFT estará à venda.

Por fim, não esqueça de avaliar as taxas de cada plataforma antes de vender seus tokens não fungíveis. A Binance possui uma taxa de trading fixa de 1% para todos os vendedores e criadores de NFT.

Com o marketplace da Binance o usuário consegue receber o valor do NFT em Bitcoin (BTC), a primeira e principal criptomoeda do mercado, ou receber por Ethereum (ETH), a segunda maior moeda.

Cada plataforma tem sua porcentagem em taxa para a venda do token, por isso, o usuário deve verificar antes de se cadastrar. Por exemplo, a OpenSea tem uma taxa de criação de 2,5% da sua venda, já a Holaplex possui uma taxa de criação com um valor bem mais baixo, de 0,000005 SOL (US$ 0,00025) por transação.

Os marketplaces reúnem diversos investidores, artistas e criadores entusiastas do mercado cripto. Mas, assim como analisamos uma moeda antes de investir, comprar ou até vender, também é importante analisar cada etapa do processo de compra e venda de NFT.

Se o usuário for criar um NFT, é importante avaliar a plataforma, verificar as taxas, a reputação e a comunidade que apoia os tokens não fungíveis vendidos na plataforma.