Foto AFP

O médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar falou em entrevista, nesta sexta-feira, que Neymar e Danilo não participarão do próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Segundo o médico, os jogadores fizeram ressonância magnética e foi detectado uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito de Neymar, além de um edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo de Danilo.

Os dois continuam em tratamento.