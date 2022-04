O grupo de samba de Americana, o NewSamba, vai se apresentar nesta segunda-feira no programa do Ratinho, no SBT. O programa vai ao ar às 22h30.

Recentemente, o NewSamba anunciou uma nova integrante, Samya Nalany, que já participou dos programas musicais como o The Voice Brasil e Canta Comigo. Samya agora comanda a voz principal do grupo.