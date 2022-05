do YahooBr. O anúncio da Netflix de que perdeu 200 mil assinantes entre janeiro e março deste ano ano causou tensão no mercado de streaming. A queda pode ser ainda maior, já que o resultado financeiro aponta que a baixa de assinantes pode chegar a 2 milhões até junho.

A empresa que começou uma nova era de entretenimento estaria perdendo força ou os rivais ficaram mais competitivos?

Para a companhia, o cenário ruim pode ser explicado pelo fim do isolamento social causado pela pandemia (inegável que milhões de pessoas passaram um tempo maior em casa e consumiram mais os produtos da Netflix e seus concorrentes) e, em parte, pelo compartilhamento de contas entre usuários.

Outro fator que pesou contra a Netflix foi o aumento no preço dos planos. O pacote básico no Brasil custa R$ 25,90, mais caro que os da mesma categoria de Prime Video, HBO Max, Globoplay, Telecine, Paramount e Apple. Apenas a Disney, R$ 27,90, e StarPlus, R$ 32,90 (ambos serviços são do mesmo grupo), são mais caros.

Mercados importantes, como EUA e Canadá, também tiveram seus planos reajustados (o primeiro aumento desde 2020) e lá a Netflix perdeu 600 mil clientes, número que afetou seu plano global.

Um momento delicado para a companhia foi na guerra da Ucrânia, quando de uma só vez, estima-se, perdeu 700 mil assinantes ao suspender seus serviços na Rússia.

Esses números ruins tiveram reflexo no mercado financeiro. O serviço de streaming registrou uma queda de 35% em suas ações no último dia 20 e viu evaporar nada menos que R$ 274 bilhões (US$ 54 bilhões) em seu valor de mercado.

O tombo nos papéis representou a maior perda diária da empresa em mais de uma década.

Mas será que o público se cansou da Netflix? Para Roberto Gondo, professor de Inteligência Competitiva e Mercado do Mackenzie, não. “O público não se cansou. É uma lógica do ser humano pós-moderno. Era inevitável que a Netflix ia sofrer a médio prazo com a entrada de novos players, como Disney, Amazon, Paramount e Globoplay. Faço um paralelo com o que aconteceu com a Cielo. Com o decorrer dos anos, outros players foram entrando, como GetNet, do Santander, PagSeguro, do UOL, e o próprio Pix. E o que aconteceu? A Cielo perdeu valor. O modelo da Netflix não é que se esgota, mas é que antes ela estava praticamente sozinha nesse processo.”