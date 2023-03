Netflix não carrega na TV? Descubra o que fazer. Os serviços de streaming se tornaram um dos componentes mais essenciais das famílias de todo o mundo. Dentre eles, o mais famoso e tradicional de todos é a Netflix. Segundo a JustWatch, a plataforma possui 5.875 títulos em seu plano regular, entre filmes e séries.

Apesar de a Netflix ser usada por diversos usuários, em uma variedade enorme de aparelhos, ela ainda pode apresentar erros ao ser executada. O problema é maior quando se dá na televisão, pois geralmente é o momento em que a família inteira se reúne para assistir a algum título na plataforma.

Esse erro pode ser causado por uma variedade de motivos, que quase sempre não estão ligados à plataforma. Por isso, separamos aqui algumas dicas do que fazer quando o serviço de streaming der esse tipo de erro na sua televisão.

Teste a velocidade da sua conexão

Esta é uma dica de ouro que pode ser feita antes mesmo de ligar a sua televisão. A Netflix disponibiliza o Fast.com para testar a velocidade da conexão da sua internet, e assim verificar se a rede atende às recomendações necessárias para executar o conteúdo.

Ao rodar o programa, é possível checar o nível de qualidade que pode ser executado no seu aparelho. Existe até mesmo uma espécie de tabela para verificar qual tipo de arquivo pode ser executado no seu aparelho, dependendo da sua conexão:

Até 0,5 megabits por segundo – é necessário uma conexão com a banda larga;

Até 1,5 megabits por segundo – é recomendado uma conexão com a banda larga;

Até 3,0 megabits por segundo – pode ser executado conteúdo em qualidade SD;

Até 5,0 megabits por segundo – pode ser executado conteúdo em qualidade HD;

Até 25 megabits por segundo – pode ser executado conteúdo em qualidade Ultra HD (4K).

Verifique as atualizações

Um dos problemas mais comuns é a falta de atualizações, seja do sistema ou do seu aplicativo. Por isso, é essencial prestar atenção nas notificações e atualizar seus aplicativos sempre que puder, pois isso pode evitar a ocorrência de muitos erros.

Código “mágico” no controle da sua smart TV

Não é somente nos videogames que existem códigos mágicos para facilitar a sua vida. Caso ocorra o travamento da sua televisão smart, você pode resolver sem precisar levantar do sofá, basta digitar os comandos: cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, cima, cima, cima, cima. Feito isso, selecione a opção de sair, reiniciar ou desativar. Após fechar o aplicativo, pode acessar novamente e tentar assistir ao streaming.

Cheque o seu Wi-Fi

Às vezes, o problema está no lugar errado. O modem pode ter apresentado alguma instabilidade, e com isso, não está distribuindo o sinal de Wi-Fi corretamente. Se for esse o caso, reinicie o aparelho e espere para conectar sua televisão novamente na rede.

Reinstale o aplicativo

Se nenhuma dessas dicas deu certo, uma boa saída pode ser desinstalar o aplicativo e instalá-lo novamente, para ver se o erro persiste. Geralmente, esse passo não costuma falhar, pois ele volta a configurações iniciais e apaga automaticamente o código do erro apresentado anteriormente.

