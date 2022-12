A Faculdade de Americana, através dos alunos do curso de Pedagogia dos 3˚, 4˚, 5˚ e 6˚ períodos, realizam neste sábado, dia 3 de novembro, uma manhã especial para crianças de diversas faixas etárias e adultos para envolver a comunidade com os aprendizados adquiridos no semestre. O evento é gratuito, das 9h00 às 12h00, e acontece na Portaria 5, rua Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene, na sede da FAM.

Com brincadeiras de rua, roda de cantigas, atividades para bebês, entrega de um livreto produzido pelos próprios alunos com atividades diversas que as famílias podem fazer em casa ou em momentos de diversão. Corrida do saco, mímica, pula-elástico com venda, entre outras também serão realizadas.

“Este evento tem como finalidade unir gerações, em prol da alegria e diversão que as brincadeiras são capazes de proporcionar”, disse a coordenadora do curso de Pedagogia, Adriana Koide.