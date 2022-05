A vereadora Nathalia Camargo esteve no começo do mês na Secretaria de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo para solicitar junto ao secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, a liberação de 1,5 milhão em recursos do governo do estado de São Paulo. O valor de 1,5 milhões conquistados será destinado para a reforma da Rodoviária de Americana. “A rodoviária recebe diariamente um fluxo de pessoas muito grande e ela não está em boas condições estruturais. Fico muito feliz em ter conseguido essa verba para a reforma e modernização da rodoviária. Mais uma boa notícia para a cidade de Americana”, ressalta

A reunião foi no dia 04 de maio e ela estava acompanhada de Israel Alexandre, do vereador de São Paulo, João Jorge e do presidente do Avante de Americana, José Odecio. Eles estiveram também na Casa Civil com o secretário adjunto João Carlos, para tratar das questões técnicas de liberação do recurso.

“Estou muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento da minha cidade. Tive a oportunidade de trabalhar ao lado do atual governador Rodrigo Garcia, o que faz com que eu tenha um bom relacionamento com o governo do estado, e com isso poder ajudar a vereadora Nathalia a conquistar esse recurso tão importante para Americana”, disse Israel Alexandre.