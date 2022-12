A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a informatização dos sistemas da rede pública municipal de saúde, incluindo a implantação de prontuário eletrônico. A parlamentar já havia questionado o Poder Executivo através de requerimento a respeito das etapas do processo. “São instrumentos importantes que possibilitarão a celeridade nos encaminhamentos e a otimização dos processos, além de um melhor gerenciamento na oferta dos serviços em relação às demandas existentes”, observa.

Na ocasião, o Poder Executivo informou o estágio de implantação do sistema ConectaSaúde, indicando quais seriam as etapas seguintes e o estágio de efetivação do prontuário eletrônico, com as metas previstas. Agora, a vereadora quer saber qual o estágio da informatização dos procedimentos de saúde pelo ConectaSaúde e o prazo para implantação completa do sistema de informatização da saúde com prontuário eletrônico.

Além disso, Nathália Camargo pede o número médio mensal de fotocópias do setor do Hospital Municipal e se é possível afirmar que a implantação do sistema informatizado da saúde permitirá a redução de custos com papel. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para esta quinta-feira (8). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.