A vereadora Nathália Camargo (AVANTE) acompanhou na quarta-feira (14) a sanção da lei de sua autoria aprovadas por unanimidade pela Câmara Municipal de Americana. Agora, a lei deve ser publicada no Diário Oficial do Município. A assinatura da lei ocorreu no gabinete do prefeito Chico Sardelli (PV).

A lei sancionada estabelece os procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), atendendo à legislação federal em vigor.

De acordo com a autora, com a sanção da lei a cidade ficará preparada para investimentos que permitirão a chegada do 5G, uma tecnologia com maior velocidade e conexão mais estável e segura. “A nova lei deixa a legislação mais flexível para que não haja dificuldades e burocracia ao desenvolvimento do 5G. Com a vinda dessa tecnologia, Americana vai atrair novas empresas e equipamentos tecnológicos de ponta, que possam geram renda e emprego”, destacou a vereadora.