A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento que solicita informações do Poder Executivo sobre a manutenção das quadras de tênis do Complexo Poliesportivo Municipal “Milton Fenley Azenha”. No documento, a parlamentar ressalta que todos os dias muitos americanenses fazem uso das quadras que já receberam eventos de grande destaque no calendário municipal.

“Logo após a divulgação da imprensa local sobre as condições das quadras, fomos procurados por frequentadores do Centro Cívico ressaltando a veracidade das informações que apontam o piso bastante danificado, falta de pintura e redes rasgadas”, afirma Nathália.

A autora lembrou também no documento que três destas quadras de tênis receberam pintura para utilização nos 61º Jogos Regionais. “Na época, a administração informou que a reforma completa das cinco quadras não seria possível em razão da indisponibilidade de recursos financeiros, pois teria um custo aproximado de R$ 75 mil”, destaca.

No requerimento, Nathália questiona se a administração possui algum projeto de reforma para as cinco quadras de tênis e se existe alguma avaliação para saber se existem danos. Pergunta também quando foi realizada a última reforma nas quadras de tênis do Centro Cívico. Por fim, questiona se a prefeitura tem interesse em uma parceria público- privada para a realização da reforma.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (9).