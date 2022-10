A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando a prefeitura sobre a utilização da nova sinalização de trânsito para maiores de 60 anos definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com a parlamentar, a nova resolução do Contran nº 965/22 alterou o modelo de placa indicativa de estacionamento de veículos para idosos, substituindo a imagem de uma pessoa com bengala para um novo modelo em que consta uma pessoa com um sinal de 60+ao lado.

“Essa alteração vai simplificar a identificação, mantendo uma maior clareza e garantindo também à autoestima e dignidade dos idosos, combatendo aos poucos a discriminação pela idade”, afirmou Nathália.

No documento, Nathália cita ainda que, de acordo com a nova resolução do Contran, os órgãos de trânsito terão o prazo de até cinco anos para realizar a adequação necessária na sinalização.

A indicação será relacionada na pauta da sessão desta quinta-feira (3) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.